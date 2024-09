Un lugar para viajar al pasado 

Rodrigo Moya Montalvo es un apasionado de los juegos de mesa desde que tenía 13 años, es por eso que a lo largo de su vida coleccionó todo tipo de juegos y los conservó. En una visita a la Ciudad de México, se dio cuenta de que la gente amaba los lugares temáticos, y se dio cuenta de que en San Juan del Río, no había un lugar así, por lo que se dio a la tarea de abrir su propio café, donde incluiría cosas que nos hacen recordar la vida en el pasado.

"Yo tengo una amplia colección de juegos de mesa, además de que soy fan de los videojuegos, y como ya tenía este material, pues quise que los demás pudieran disfrutarlos también y acompañados de un té, un frappe o un postre".

El lugar tiene por nombre "Cafetería Roy´s. Juegos de mesa y videojuegos", y está ubicado en la calle Rivapalacio #58, en la zona centro de San Juan del Río.

"Quise crear un lugar donde la gente pudiera desconectarse de su teléfono y de la tecnología, y que vinieran a convivir, y a crear experiencias nuevas y recuerdos bonitos. La gente cuando viene se divierte bastante, luego se la pasan horas jugando juegos de mesa o echando retas de videojuegos entre amigos. Las parejas vienen y echan sus partidas".

Además de los videojuegos, el lugar tiene una máquina de juegos árcade, videojuegos para todos los gustos y un futbolito para que jueguen los niños. En su carta puedes encontrar frappes, malteadas, postres, sandwiches y croissants, entre otros.

"A la gente que ha venido le ha gustado bastante el lugar. Vienen familias que se divierten muchísimo y se les pasa el tiempo, y antes de irse me agradecen porque hacía mucho tiempo que no tenían ese tipo de convivencia. Ojalá la gente sé de oportunidad de venir y de desconectarse del teléfono. Si no saben cómo se usan los juegos de mesa, yo estoy para explicárselos, y para que tengan una buena experiencia".