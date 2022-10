Una vocación que se hereda de madre a hija

Ana Patricia Arceo Hernández comenzó su andar en los concursos de plañideras en 2012. Llegó a vivir a San Juan del Río en abril de ese año, y para las fiestas del Día de muertos, vio la convocatoria y decidió participar. Convenció a su hija Karla para que la acompañara y desde entonces no han parado.

Las plañideras son personajes que solían asistir a los funerales vestidas con ropa y velo negros. Algunas eran rezadoras y acompañaban a los deudos, pero la característica principal era hacer notar sus llantos y lamentos de manera honesta, para ayudar a los familiares con su dolor.

Ahora a sus 62 años, Patricia está preparando su participación de este año “lo que más me gusta es hacer reír al público, me encanta que la gente se divierta, me encanta actuar. Lo más difícil es llorar, hay participantes que usan gotas para los ojos, pero tienes que sacar las lágrimas, ese es el chiste”.

Si pudiera escoger un personaje a quien llorarle sería el cantante Juan Gabriel, o al Presidente de San Juan del Río Roberto Cabrera. Ana Patricia no realiza ninguna preparación para su personaje, es pura improvisación “todos conocen este concurso. Por eso lo que vienen que sigan viniendo, porque se van a divertir mucho. Año con año revivimos otra vez”.

Círculos

DE TAL PALO TAL ASTILLA

Al principio Karla Arceo, no quería participar con su mamá, pero ante la insistencia se animó. El resultado fue haber sido ganadora del concurso en 2012 “me nombraron la mujer más dramática de México. De ahí, año con año he participado, embarazada, con mi niña en brazos y ahora que está más grande también”.

Las mujeres de la familia Arceo han sido invitadas a lugares como San José Iturbide como parte de una exhibición de plañideras, y han sido entrevistadas por medios de comunicación de todo el mundo, incluida una entrevista para una chica española que realizó un cortometraje para un premio internacional.

Karla no practica su interpretación. Se considera dramática por naturaleza y prefiere hacer la parte cómica que la seria “hay tanta desgracia en el mundo, por lo que es divertido ir en familia y gozarlo, y encontrando lo bueno y cómico podemos sobrellevar el dolor. No solo es reírte, si no aprender. Ya lo extrañaba mucho, el año pasado fue virtual pero no fue lo mismo, no me gustó”.

Entre los personajes a los que le ha llorado están el compositor Juan Gabriel, el ex Presidente Municipal Fabián Pineda y el cantante Pedro Infante. Ahora le gustaría llorarle al Peje.

Para preparar su vestuario, tanto madre e hija tienen un arsenal de ropa negra, pero dependiendo del ánimo del día, eligen las combinaciones y la plañidera que quieren interpretar “lo que más me gusta es el espectáculo, ver cómo la gente se ríe cuando actuó como plañidera, que les estoy regalando un buen momento. Me gusta que la gente pregunte por mi historia, y porque me dedico a ser plañidera”.

EL LEGADO ¿CONTINUARÁ?

Pía Rivero de tan solo 8 años, es la hija de Karla y nieta de Ana Patricia. Las ha visto actuar de plañideras toda su vida, y aunque no le gustaría participar, disfruta mucho de las actuaciones de su abuela y de su mamá “Cuando estaba más chiquita, solo me quedaba viendo, intentó no sonreír con sus actuaciones. Si lo he intentado, pero no me sale igual. Ellas son chistosas. Yo le diría a la gente que disfrute el show”.

El próximo sábado 29 de octubre a las 8 de la noche, se llevará a cabo el Concurso Nacional de Plañideras en la Plaza Independencia y la familia Arceo ya está lista para su participación.