Waxteco pone en alto el nombre de Amealco en la música

Con tan solo 21 años, Adán Nolasco Licea, más conocido como Waxteco, ha compuesto hasta el momento 38 canciones originales, tanto en la letra como en la pista, para darse a conocer en el mundo artístico.

Waxteco empezó a componer desde los 15 años, cuando se preparaba para ser padre, en el Seminario Conciliar de Querétaro, sin embargo, no pudo continuar con ese camino y decidió dedicarle su tiempo a la música.

Círculos Realizan catas de vino por la Feria de San Juan

"Era mucha disciplina y yo no soy bueno en eso. Decidí irme a Guadalajara primero y después viajé a varios estados. Empecé realizando el corrido "El Morro", dedicada a un amigo que murió, y luego "Mensaje F", que habla de una chica que me gustaba, pero que tuve que dejar porque nuestros pensamientos no encajaban" confiesa el joven.

Sus últimas presentaciones han sido en la Feria de Amealco de este año y en eventos privados, y aunque apenas se está dando a conocer en la tierra que lo vio nacer, ya lo conocen en la sierra de Michoacán, Guadalajara, Sinaloa y Chiapas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"En Guadalajara me decían huasteco, porque mi color de piel era muy playero, y yo les decía que era de Querétaro, porque pensaban que era de Veracruz. De ahí nació mi nombre artístico. Me gustan los corridos, pero con rap, trap y sonidos con la guitarra. Me gusta conocer a la gente y sus historias de amor y desamor. Sería un orgullo que digan, mira es un artista de Querétaro que lo está logrando".