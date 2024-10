Ya no hay pretextos para no hacer ejercicio, “Fit By You App” será tu aliada para una vida saludable

¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo de hacer ejercicio?, ya sea por trabajo, por los niños, por el ajetreo del día, muchas personas dejamos de ejercitarnos y aparte de crear un estilo poco saludable, también nos cargamos de estrés, ansiedad y comienzan los problemas tanto de salud, como el aumento de peso, algo que definitivamente a nadie le gusta.

Eso lo sabe a la perfección Ale Rubio, pionera en las clases de activación física en línea durante la pandemia, donde creó una comunidad a través de redes sociales que generó gran impacto, pues su estilo y su profesionalismo hicieron que cada vez tuviera millones de personas en el mundo, brincando, moviéndose y lo mejor ¡llenándose de vida y optimismo!.

La coach supo que como todo en la vida se debe tener cambios, reestructuras y siempre dar un plus más, así que junto con Gaby Valdés, Caro Valle, Perla Martínez, Karen Molina, Marcela Villarreal, Adriana Morfín y Jo Canales, realizaron la presentación de “Fit By You App”, la aplicación dedicada al bienestar físico de las personas y que vino a renovar su marca Fit By Ale Rubio.

LA HISTORIA QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL BIENESTAR FIT

Ale Rubio se ha destacado por ser una fitness trainer con más 10 años de experiencia que durante la pandemia fue de las pioneras en hacer un plan de ejercicio y bienestar a sus alumnos y fue tanto el impacto que rápidamente consolidó una comunidad en redes sociales bastante nutrida que cambió la perspectiva del ejercicio y la salud.

Creadora de la aplicación FIT by Ale Rubio, plataforma que además de ofrecer una serie de ejercicios, se especializó también en dar pláticas de gran valor para su comunidad brindadas por expertos en el tema, ha sido muy bien aceptada entre quienes deciden hacer cambios en su vida en busca de mejorar la salud y al mismo tiempo verse bien, por lo que creativa y visionaria como siempre se unió a un grupo de expertos de diferentes áreas firmes para crear “Fit By You App”, donde ahora sus seguidores podrán realizar diferentes actividades y ser partícipes de los talleres y pláticas exclusivas que se presentan dentro de la aplicación.

PRESENTAN “Fit By You App”

Foto: Cortesía / Ale Rubio

La presentación se llevó a cabo en el Hotel Safi Metropolitan en San Pedro Garza García, Monterrey N.L., donde los invitados vivieron la experiencia de manera presencial de lo que es “Fit By You App”, hasta el lugar se dieron cita influencer, personas dedicadas al bienestar y la salud e invitados especiales que acudieron a la presentación y pudieron conocer cada una de las disciplinas con las que cuenta la aplicación, así como a sus entrenadores que cabe resaltar, todos tienen una importante trayectoria dentro del deporte y la especialidad que presentan.

Entre las disciplinas que tiene “Fit By You App” destaca: HIIT & funcional, impartido por Ale Rubio; Fuerza por Gaby Valdés;

Trampolín por Caro Valle; Barre por Perla Martínez; Pilates por Karen Molina; Estiramiento & yoga por Marcela Villarreal; Bici por Adriana Morfín;

Power que es una disciplina para hombres, es impartida por Jo Canales; además de contar con especialistas en Nutrición & Bienestar.

Ale Rubio fue la encargada de dar la bienvenida al selecto grupo de invitados donde dejó un gran mensaje: “realizar ejercicio y llevar una alimentación balanceada, así como un estilo de vida sano, va más allá de verse físicamente bien, es realizar ejercicio por salud (…) es mantener tu cuerpo en óptimas condiciones, saludable, pero además estar emocionalmente bien”.

Otro punto importante que se tocó en la presentación, que por cierto duró todo el día para que nadie se quedará sin vivir este gran momento, fue que ahora la aplicación cuenta ya con una disciplina especial para los varones, misma que está a cargo del experto Jo Canales, destacado Fitness Trainer y coach personal de Checo Pérez quien además se encuentra muy involucrado en la Fórmula Uno, uno de los eventos automovilísticos más destacados de su rubro.

Del mismo modo indicaron que la plataforma está disponible para todos quienes quieran sumarse a la comunidad Fit, donde hay más programas, más funciones y todo para vivir la experiencia, donde podrán encontrar todos los programas que incluyen: clases de 10 a 60 minutos, menús semi personalizados, contenido de bienestar integral, una herramienta de bienestar a tu manera, donde puedes marcar tu hidratación, tu progresos, las clases, todo para tener un plan especial para cada necesidad personal. Ale Rubio indicó que cuentan con una gran promoción para todos quienes deseen cambiar su estilo de vida y hacerlo más saludable.

Foto: Cortesía / Ale Rubio

La coach invita a adquirir el cupón de descuento con el código FITBYYOU, mismo que se obtiene al abrir la página y el cual otorga un 30 por ciento de descuento a los suscriptores, que cada mes estarán pagando la misma cantidad, por lo que no hay pretexto de activarse y ver al ejercicio como un aliado para verse y sentirse de maravilla.

