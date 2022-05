Zap García innovando el Regional Mexicano

Con recién 18 años cumplidos Zap García está saboreando las mieles del éxito ya que su más reciente sencillo “No nací en cuna de oro”, se está catapultando como uno de los favoritos del público, por lo que el joven está que no cabe de la emoción.

El originario de Zapotlanejo, Jalisco ha venido a dar una frescura al Regional Mexicano, con más de 50 corridos de su autoría, más de 11,000 visitas en su canal de Youtube, así como el dueto con Polo González que está nominado a lo mejor del género urbano.

Zap comparte de manera exclusiva para Diario de Querétaro, todo lo que ha implicado su carrera y cómo con esfuerzo y dedicación va viendo cristalizados sus sueños.

“Comencé desde los 10 años, cantaba en eventos escolares, festivales de donde soy, y desde entonces ya empezaba a componer” revela.

Con el tiempo ha ido probado distintos géneros, incluso mantiene contrato en dos compañías disqueras pues como todo joven gusta de la música urbana y el rap por lo que divide su carrera con la otra especializada en el regional.

Asimismo, cuenta que cuando compone sus canciones, se basa en hechos que ha vivido, situaciones que le pasan y las plasma en sus temas para hacer más reales las composiciones y aunque por el momento su corazón está libre, él es un eterno enamorado de las chicas, las cuales le inspiran para plasmar su sentir.

Zap reconoce que con esfuerzo todos los sueños se cumplen como por ejemplo, su participación en colaboración con Polo González considerado un fenómeno musical en las plataformas digitales, solamente en Spotify tiene un aproximado de casi 2 millones de oyentes mensualmente.

Entre lo que más le gusta es componer, escuchar música, ir al gimnasio y ser comerciante.

Ejecuta con facilidad varios instrumentos entre ellos la guitarra, su eterna compañera/ Foto: Cortesía | Zap García

Ante esta revelación Zap comenta: “siempre me ha gustado vender y comprar, tengo facilidad para ello, de hecho ese gusto lo llevo en estos momentos, vendiendo mi música, presentaciones e imagen”.

Pero, ¿qué mujer le inspira?, “soy admirador de las mujeres, me gusta fijarme en sus sentimientos y lo primero que veo son sus ojos, que sean honestas, pues no me gusta que me mientan” reveló.

Finalmente el chico agradeció a todo el público que lo sigue, su apoyo incondicional y prometió dar más sorpresas en su cuenta de Instagram con próximas colaboraciones y la inclusión del acordeón en sus siguientes canciones, instrumento que toca desde los 10 años.