Condena Kuri los hechos en el restaurante "Los Cantaritos", hay 13 heridos

El gobernador, Mauricio Kuri condenó los hechos sucedidos este sábado en el que perdieron la vida 10 personas, y señaló que hay 13 heridos, dos de los cuales están graves.

En un mensaje en redes sociales indicó que la secretaría de Salud está dando seguimiento a los heridos, así como el acompañamiento a las familias.

Subrayó que en la entidad hay seguridad y continuará así, por lo que no permitirá que sea trastocada por personas foráneas.

Kuri González enfatizó que tras los hechos hay una reunión con el general de la 17 zona militar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, así como el gabinete de seguridad estatal en la que tomarán decisiones.

“Esto en Querétaro no lo podemos permitir, y esto en Qro vamos a seguir defendiendo nuestra calidad de vida, para un servidor lo más fácil hubiera sido no salir a darte la cara, no salir y echarle la culpa a otros estados u otras administraciones”, puntualizó.

Afirmó que la entidad no se puede contaminar de lo que sucede en otros estados, por lo que realizarán acciones contra este tipo de hechos.

Tengo para ustedes este mensaje, respecto al evento terrible que sufrimos anoche.



“Desde que tomé protesta el 1 a de octubre, te dije a ti que te iba a hablar con la verdad, que podían ocurrir situaciones pero que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados”, puntualizó.

Agregó que este caso no puede ser usado por partidos políticos para dañar a otros partidos políticos, y recalcó que hubo desinformación este sábado, ya que se difundió que había 20 hechos violentos y no era así.