Afit Hernández dedica su poemario a la historia de San Juan del Río

Afit Hernández Villalba es profesor, investigador y escritor. Fue el ganador en la pasada entrega de los Juegos Florales del Premio Elogio Nacional a San Juan del Río, en donde habla sobre la historia de San Juan del Río.

"Estoy muy agradecido, San Juan ha sido para mí super generoso y pues a mí no me queda más que retribuir esa generosidad. Me enteré de que estaban los juegos florales y decidí participar, tuve la fortuna de que mi obra fuera seleccionada y por supuesto para mí eso fue mágico, fue como si San Juan me llamara".

El poemario que entregó "La sed de luz se bebe en San Juan del Río", está basado en la cronología de la historia de la ciudad. "El primer poema habla sobre su pasado otomí, después la independencia, la fundación de la ciudad, la revolución, y finalmente llegar al siglo 21. Uno de los personajes ilustres de los que habla es María Nestora.

"María Nestora nació aquí, digo, no vivió aquí toda su vida, pero que me parece un personaje precioso, un ser humano esplendoroso que a pesar de vivir toda su vida en la ceguera, enseñaba a niños, era maestra, escribió libros y tocaba cinco instrumentos, o sea una maravilla".

San Juan del Río siempre ha sido muy generoso con Afit. Por lo que se propuso regresar esa generosidad con su poema, letras muy cuidadas y detalladas en su aspecto literario.

"Ojalá a los sanjuanenses les gusten algunos de esos poemas, y que esté a la altura de su ciudad, que con humildad se los ofrezco, que espero honre la ciudad tan digna y tan hermosa que ustedes tienen y que la cuiden y que la conserven y que luchen por ella".

Afit Hernández es profesor, ensayista, investigador, y escritor de poesía. Tiene siete libros publicados, y un libro de cuentos publicado por el FONCA. Su obra está en internet como Afit Hernández Villalba y es de libre descarga "yo creo que la poesía debe ser libre, gratis y para todos".

Actualmente, trabaja en un libro de poemas, en donde está recopilando a pensadores y practicantes de la mística de todas las culturas, y les dedica sus poemas. Considera que encontrarse con la divinidad o con el universo, ha sido sumamente enriquecedor.

"Me ha enriquecido mucho a mí, a mi espiritualidad y a este quehacer que es la mística, y aunque quiero terminarla ya, he aprendido que no debo apresurar las cosas, que las obras se escriben en el tiempo que se tengan que escribir".

Finalmente, recuerda que en la vida nunca hay que rendirse, ya que por un logro, hay detrás 50 derrotas, y que debemos aprovechar el ahora "hay un aspecto en las ciudades antiguas que es la vejez. Por eso nada es para siempre, esta ciudad, como todas, desaparecerá algún día y, por lo tanto, hay que disfrutarla ahorita como esta".