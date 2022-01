Aleyda Andrés, nueva directora de Cultura

A través de las redes sociales se ha dado a conocer el nombre de la nueva Directora de Cultura de San Juan del Río: Aleyda Andrés Ibarra.

La noticia se dio a conocer a través de la nueva página de Cultura San Juan del Río, una vez que el Instituto de Cultura, Turismo y Juventud, hizo una separación de los tres rubros en direcciones. La nueva directora fue nombrada por el Presidente Municipal Roberto Cabrera Valencia para la administración 2021-2024.

Aleyda Andrés Ibarra es Licenciada en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de San Juan del Río. Su trabajo más conocido en el Municipio de San Juan del Río ha sido como Coordinadora Administrativa del Centro Cultural Ciudad Vive Oriente. También fue Jefa de Patrimonio Cultural y Artístico del Instituto de Cultura, Turismo y Juventud.

Fue directora general del grupo de danza folklórica Aquetzalli de San Juan del Río y actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Grupos de Danza Folklórica Mexicana, A. C., así como del Consejo Nacional de Formación en Arte y Cultura, A. C. y tesorera de Folkloristas Unidos en México, A. C. del comité directivo Delegación Querétaro, lo que le ha valido para ser jurado en concursos nacionales de huapango huasteco.

Es promotora cultural desde hace más de 25 años y ha sido maestra de danza en diversos colegios en San Juan del Río. Ante el nuevo reto Aleyda Andrés se siente muy entusiasmada: “el objetivo que tenemos es poner al alcance de todos el arte y la cultura, a través de las diferentes áreas lograr la preservación, la promoción y la difusión de la riqueza histórica y cultural del municipio. Vamos a trabajar proyectos de inclusión con gobierno del estado y con diferentes asociaciones”.