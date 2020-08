Desde hace 13 años el antiguo Mesón de la Venta fue convertido en un hermoso hotel que actualmente conocemos como: Hacienda La Venta; su historia data desde el año 1585, solo 54 años después de la fundación de San Juan del Río, cuando mediante mandato real de Su Majestad el Virrey de la Nuevas España otorgó merced a Baltazar de Salazar de un sitio para la venta de los linderos del pueblo de San Juan del Río, junto al río San Juan.

Antiguo documento del Archivo General de la Nación referente a las “Mercedes”, describe el antecedente; hace referencia a que Baltazar Dorantes de Carranza, en aquel tiempo, juez de registros de este pueblo, hizo diligencias y averiguaciones conforme a lo que se le pidió, como fue y se otorgaron por mandato real y como merced, el sitio para el citado propósito.

Don Pedro Moya de Contreras, por mandato de Su Señoría, Ilustrísima, Juan de Cueva, -cita el documento signado el 25 de septiembre de 1585-, otorgó el derecho de Su Majestad para poblar el sitio de venta, hacer y edificar casa de aposento, caballerizas, descargaderos y las piezas, menester para hospedaje de los pasajeros que “por allí fueren y vinieren, y tenga camas de ropa y madera en que duerman y bien proveído de bastimentos, los cuales dé a la postura de la justicia conforme al arancel que le diere y no de otra manera”

Se describió el lugar para dicha merced, como un altillo que está en unos pedregales, y una vez realizadas las diligencias y averiguaciones conforme a lo que se le mandó a don Baltazar Dorantes de Carranza, éste dio por parecer estar sin ningún perjuicio para hacer dicha merced, y que sin perjuicio para Su Majestad ni para ningún otro con cargo y condición, expuso que se poblara “el dicho sitio de venta y haga edifique en él casa aposento...”

Así se inició la historia de “La Venta”, que con el paso del tiempo fue propiedad de varias personas, finalmente sus propietarios proyectaron rescatarlo y convertirlo en un hermoso hotel inaugurado como tal en el año 2007, conservando su nombre original.

El cronista de la ciudad, Neftalí Sáenz, además de hacer referencia con los datos expuestos, también explica el por qué no fue una hacienda, “La Venta nunca fue una hacienda, en primera, porque fue pedida para mesón, es decir, para exclusivamente dar alojamiento y servicio a los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro que se quedaban varados al otro lado del río y, en segundo, porque no ostenta una gran extensión de tierras, ni hacía una explotación latifundista, no contaba con un núcleo de viviendas y mucho menos tenía un valor arquitectónico”.

Finalmente, describe, este sitio cumple con la función para lo que se dio en merced -desde hace 435 años-: dar hospedaje a los viajeros que cruzan por San Juan del Río en su paso obligado por el Camino Real de Tierra Adentro, hoy Avenida Juárez.

Desde hace 13 años, Hacienda la Venta ha sido también lugar de relevantes eventos sociales y artísticos, de reuniones de trabajo y de convenciones, lugar de reuniones placenteras entre familia o amigos, donde varias personas de nuestra comunidad suelen celebrar acontecimientos especiales y disfrutar de sus instalaciones.