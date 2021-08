Ariana plasma la diversidad en sus obras

La artista sanjuanense Ariana González Reséndiz está muy comprometida con la diversidad, por eso en sus obras siempre se ven reflejados diferentes tipos de cuerpos y de rostros.

Ariana González egresó de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ de San Juan del Río en el 2019. Desde entonces, refleja dentro de sus obras el tema de la relación inherente entre el ser humano y la naturaleza: “siempre está ahí, es evidente. El ser humano depende de la naturaleza para la existencia misma. Pero también existe esta diversidad, tanto en lo que habita en la naturaleza como en los seres humanos, hablando de morfología corpórea”.

Se maneja entre la pintura, el dibujo y el grabado, sin embargo, no tuvo una formación profesional en las artes hasta que entro a la universidad: “antes no tuve la oportunidad de tomar clases o talleres. En la universidad fui viendo las técnicas y haciendo una exploración de discursos. Me fui interesándome en la muerte, los sueños, pero la figura humana siempre ha estado en mi obra”.

Ariana fue una de las participantes de la exposición “Nuevas identidades”. Ahí presentó dos obras, “El ser y la naturaleza” donde mostraba a una mujer sanadora a través del jengibre, y la estructura móvil “Todas unidas” que representa cuatro rostros enredados entre hojas: “hablo de una diversidad entre rostros, y que regularmente, no se muestra en los estándares de belleza, una belleza escondida y no tan estereotipada”.

A futuro, la artista seguirá explorando la escultura y la pintura a gran formato y sin dudarlo, el tema de la diversidad seguirá en sus obras: “me gustaría hablar sobre diversidad corpórea, representar cuerpos deformes o cuerpos que padecen enfermedad, y que son exiliados y categorizados como inválidos”. Su página de Facebook es Ariana González Reséndiz.