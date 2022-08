Arrancan actividades del Foro de Ciudades Creativas de Norteamérica

Este jueves 11 de agosto iniciaron formalmente las actividades del Foro de Ciudades Creativas de Norteamérica con unas palabras de Luis González Delezé, director general de la Coordinación Mexicana de Industrias Creativas (COMIC) y de la secretaría de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, quienes reiteraron la importancia de dicho encuentro en el que convergen 25 ciudades con este nombramiento otorgado por la UNESCO.

Las actividades comenzaron con la conferencia titulada "¿Qué está moviendo al mundo? Contexto de la economía creativa a nivel internacional" impartida por Bonnie Fahoome codirectora ejecutiva de Design Core Detroit, Jordi Tresseras presidente de ICOMOS España, Marcela Flores directora del Centro de Cultura Digital y Alby Bocanegra, vicepresidente de Global City Partnership MasterCard.

"Un modelo de economía creativa en las que se trabaja de la mano con todos los estados, para crear un mapeo de las actividades, creativas y culturales en México, Hasta ahora hemos trabajado con Querétaro, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, con los estados que ya tenían políticas al respecto, para dar continuidad a esa soolitoxas de éxito y aprender unos de otros. Es importante identificar estos esfuerzos que ya se han dado".

"Para nosotros es importante englobar en este concepto no solo a la industria creativa dónde si podemos encontrar una parte editorial, audivisual, música, etc, sino también otras ora tocas culturales que no pertenecen a lo industrial pero que sí son temas importantes en lo creativo", señala Marcela Flores, directora del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura Federal.

El Foro de Ciudades Creativas de Norteamérica se realiza en Querétaro los días 11 y 12 de agosto, teniendo como sedes el Teatro de la Ciudad, Jardín Guerrero y el Museo de Arte de Querétaro. El programa de actividades puede consultarse en la página de Facebook "Foro Ciudades Creativas de Norteamérica".