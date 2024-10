Artistas queretanos comparten reflexiones de la controversia de Ana Gallardo y el MUAC

Estos últimos días la esfera artística de México ha manifestado su indignación respecto la exposición de Ana Gallardo, artista contemporánea argentina que reside en nuestro país, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debido a que presuntamente replica discursos revictimizantes, violentos y misóginos.

“Tembló acá un delirio” es el nombre de la pieza que forma parte de la exhibición “Extracto para un fracasado proyecto 2011-2024” y cuyo contenido causó rechazo por parte de miembros de la comunidad artística, activistas y trabajadoras sexuales.

Cultura

La pieza que ha sido criticada, narra la experiencia de la artista en Casa Xochiquetzal, albergue que brinda refugio a trabajadoras sexuales de la tercera edad en la Ciudad de México. La raíz de la controversia se suscitó luego de que la artista compartiera su “frustrada” experiencia al intentar desarrollar un proyecto artístico al interior del albergue. Según la artista, pese haber recibido un incentivo por parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), las mismas condiciones impuestas por la encargada del espacio le impidieron poder desarrollar el proyecto.

Durante su estancia en el albergue, la artista explicó que fue encargada de cuidar a Estela, una trabajadora sexual parapléjica que falleció al poco tiempo de haber comenzado a colaborar con el albergue. De acuerdo con los señalamientos por parte del público, Gallardo recuperó las memorias de Estela sin su consentimiento, por lo que no tenía permiso de usarlas para la pieza artística (misma que ha sido criticada por replicar un lenguaje revictimizante y misógino).

Si bien, el MUAC emitió un comunicado respaldando la libertad artística de Ana Gallardo, la Casa Xochiquetzal ya ha manifestado su preocupación y descontento por la pieza ya que refleja una mirada errónea sobre el funcionamiento del albergue.

“Queremos informar a usted [Alejandra Labastida, curadora asociada al MUAC], al MUAC, al FONCA y a otras instituciones involucradas que el texto está lleno de mentiras que afectan a la Casa, que ya de por sí está afectada por la indiferencia de la gente, de las instituciones y por el estigma que viven las mujeres que han tenido esa forma de sobrevivir, aunado a la edad, la condición social, de género, de salud y de discapacidad”, se puede leer en la carta que la Casa Xochiquetzal hizo pública a través de sus redes sociales.

Cultura

Durante el domingo se llevó a cabo una manifestación al exterior del museo, lo que llevó a la institución a cerrar temporalmente el acceso a la pieza y señaló que se llevará un proceso de revisión para analizar las críticas y observaciones que se han presentado. De igual manera, una comisión del Museo de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM se reunieron recientemente con integrantes de la Casa Xochiquetzal para conocer más a detalle sus preocupaciones y demandas.

Querétaro se une al diálogo

La comunidad artística queretana se ha sumado desde sus redes sociales a opinar sobre la polémica que ha generado la obra de Ana Gallardo dentro de la esfera artística. Lechedevirgen, artista no binario especializado en el performance y colaborador del suplemento cultural Barroco, ha aprovechado sus plataformas digitales para iniciar una reflexión sobre lo que ha provocado la obra.

“Creo que hay que tener en cuenta dos cosas que quizás no se están diciendo: la primera es toda la herencia colonial que tienen los museos como lugares en donde se han llevado a cabo saqueos; en este caso no es un saqueo en términos de objetos o de materiales sino de cuestiones emocionales, de experiencias. (…) En este caso [el saqueo] se trata del a historia de vida de mujeres que han sido trabajadoras sexuales y que esta mujer blanca ha venido a extraer, como si fuera parte de su paleta de colores con la que va a pintar su cuadro. Y en segunda, me parece el hecho de que la pieza se esté vendiendo como una cuestión de sororidad entre mujeres. Aquí no hay ningún tipo de sororidad, hay lo contrario, hay una instrumentalización de una mujer por otra”, señaló el artista a través de su cuenta de Instagram.

En los dos videos donde comparte sus reflexiones se ha suscitado una conversación que se ha inclinado a más que solo criticar a Ana Gallardo, a cuestionar al sistema colonial que están replicando los museos, en este caso el MUAC.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Efectivamente la mayor parte de comentarios y opiniones que se han hecho en redes vienen desde el lugar de la indignación y la rabia, lo que me parece muy legítimo. Pero el problema es que se quedan en la dimensión de la cancelación (…) y como saben esto lo que genera es una dinámica cristalizada en la figura de la víctima y el victimario, y por lo tanto uno no sale de ahí. (…) Justamente a lo que yo he tratado de nombrar como ‘colonialidad del arte’ es el hecho de hacer evidente todas esas relaciones de poder, estructurales, institucionales, sistemáticas que permiten y hacen posible que alguien haga lo que hizo Ana Gallardo; o sea, independientemente del nombre individual, eso sigue ocurriendo en una estructura macro que se repite y se repite”, agregó en otro video.

Las reflexiones, tanto del artista no binario y de otros colegas, están disponibles a través de la cuenta de Instagram @lechedevirgen.