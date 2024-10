Artistas se manifiestan en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México

A un año del inicio del conflicto entre Israel y Palestina, en el que han muerto más de 41 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños según cifras de la ONU, artistas se unieron en una manifestación contra el Museo Memoria y Tolerancia, en Ciudad de México; institución que acusaron por su “indiferencia” ante los hechos.

La protesta se realizó a modo de una ceremonia de develación, en la que se entregó una placa conmemorativa al museo por “un año de indiferencia, complicidad y silencio frente al genocidio contra el pueblo palestino”, posteó en sus redes sociales el artista queretano no binario Lechedevirgen, junto a fotografías de la manifestación.

Su publicación fue acompañada por un extracto del texto que el artista leyó en el acto, como parte también de la protesta.

'Hoy, estamos aquí reunidos para develar esta placa conmemorativa, porque sabemos que no todos los pueblos colonizados tendrán un pabellón en este museo".

“Porque sabemos que no todos los genocidios serán recordados en los museos del mundo, pero siempre habrá un museo que recuerde el holocausto judío y la violencia nazi y fascista, porque esas vidas sí les importan, porque todxs sabrán el nombre de Ana Frank pero nadie sabrá el nombre de Heba Abu Nada, poeta asesinada por los bombardeos sionistas a los 32 años en Khan Yunis, Gaza, en octubre del año pasado. Porque esas vidas NO les importan”, se lee en su cuenta de Instagram. Hasta el momento el Museo Memoria y Tolerancia no se ha pronunciado al respecto.

Foto: Cortesía / @lechedevirgen

La manifestación se sumó a otras más en el país, en la que ciudadanos protestaron contra la ocupación militar de Israel en Palestina, y compartieron su preocupación por una guerra que empezó el 7 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza y ahora amenaza con extenderse por Oriente Medio.

Querétaro con Palestina

Foto: Cortesía / @lechedevirgen

En enero de este año, el colectivo Querétaro con Palestina en colaboración con artistas locales como Valentina Sodi y Lechedevirgen, renombraron el Andador Libertad, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, como “Andador Palestina” para protestar contra el Gobierno del Estado por su postura tomada a favor de Israel, luego de que en 2023 proyectara la bandera de este país en la Casa de la Corregidora –tras el ataque de Hamás que dejó más de mil víctimas mortales –, y se nombrara Circuito Estado de Israel a una de las calles de la delegación Félix Osores Sotomayor.

A través de sus redes sociales, Lechedevirgen recordó esta intervención, recordando que el “genocidio” en Palestina que es documentado hoy en tiempo real, en realidad no inició el 7 de octubre del 2023, sino “desde 1948 con la ocupación del territorio palestino”.