Asiste a “la boda” en el Museo de la Ciudad, una ópera para seis voces a capella

Una mujer está a punto de casarse, así que una noche antes de la boda decide despedir su soltería junto con sus amigas, entre charlas estridentes y rituales paganos. Su historia es el eje de “Svadba” (la boda), una ópera en un acto para seis voces a cappella, que es interpretada por el sexteto vocal femenino mexicano Túumben Paax.

La obra fue escrita por una de las compositoras de ópera femenina más interpretadas en el mundo, Ana Sokolovic, quien decidió construir un arquetipo de este rito de iniciación, al considerar que se trata de un punto de inflexión importante en la vida de muchas mujeres.

“Cuando la compañía de ópera de cámara Queen of Puddings se me acercó para escribir una ópera para seis voces femeninas, aproveché para explorar el tema de una boda, particularmente la noche anterior a la ceremonia, durante la cual la futura novia y sus amigas se dedican a rituales antiguos. El texto está basado en poesía serbia original pero se le da un nuevo contexto, adaptándolo a nuestra cultura contemporánea, y la música se deriva del folclore tradicional. Las escenas se desarrollan, no a través de una narración lineal, sino con una alegre interconexión de cuadros en los que el drama animado convierte momentos ordinarios en momentos de magia y fantasía”, detalla la autora de origen serbio sobre su obra.

Para su interpretación, las cantantes utilizan cuentos y mitos populares eslavos- balcánicos como fuente del texto, y se basan en la música folclórica de esta región como fuente de inspiración. Ellas son Lucía Olmos, Lorena Barranco, Carmen Contreras (sopranos), Mitzy Chávez, Julietta Beas e Itzel Servín (mozzosopranos).

Bajo la dirección de Rodrigo Cadet, la ópera se presentará en el Museo de la Ciudad este 15 de julio a las 20:00 horas. La cuota de recuperación es de 100 pesos; estudiantes, maestros e INAPAM con credencial vigente solo pagan 60 pesos.

