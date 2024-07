Bailarines presentan musicales de Broadway

Alumnos y maestros de la academia de danza y música "Allonge", tanto del plantel San Juan del Río como del plantel de Tequisquiapan, participaron en la presentación del espectáculo denominado "Musicales de Broadway" en el auditorio del Colegio Constituyentes.

En el escenario se presentaron en total 85 bailarines, incluidos maestros, coreógrafos y staff, quienes presentaron actos de obras del teatro musical como "Moulin Rouge", "Chicago", "Cats", "Rock of Age", "Wicked", "Singing in the Rain", "Mathilda", y "La la Land", entre otros.

La directora de la Academia, Yolitzma Bustos Ugalde, dio a conocer que se tuvieron 22 musicales, en donde participaron niños desde los 3 años, y mostrando sus talentos en el ballet, la danza contemporánea, el jazz, y diversos ritmos.

"La danza nos da grandes momentos en la vida, y el equipo de trabajo que rodea a Allonge es tan maravilloso que gracias a ellos el sueño se ha cumplido. Escuchar los aplausos de público hace que todo valga la pena", expresó.

Como parte del equipo, estuvieron presentes, Eduardo Cervantes, Carolina Espinosa, Anel Carrillo, Antonio Cervantes, César Reynoso, Anita Martínez, Jessica Zaldivar, Dany Lagunes, Regina Rodríguez, Daniela Carvajal, Óscar Bustos, Axel Contreras y Fer Morales, Toño Cervantes, y Elsy Vázquez, quienes dieron vida al espectáculo digno de Broadway, que se robó los aplausos del público presente.