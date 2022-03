Bordadora aficionada se propone reproducir el gigantesco tapiz de Bayeux del siglo XI

Aguja en mano, Mia Hansson lleva seis años embarcada en un proyecto titánico que espera acabar en 2027: reproducir de forma idéntica el famoso tapiz de Bayeux, del siglo XI, que relata la conquista de Inglaterra por un duque normando.

"No tenía nada que hacer, estaba aburrida y necesitaba un proyecto que no se acabara rápidamente", explica esta sueca de 47 años, que lleva 20 viviendo en el Reino Unido.

Aficionada al bordado, esta exprofesora decidió en 2016 embarcarse en la reproducción del más famoso de todos: una obra maestra del siglo XI, de casi 70 metros de longitud, que simboliza las largas relaciones bélicas entre Inglaterra y el continente.

Cinco años y medio después, bordando unas tres o cuatro horas al día, Hansson llegó a mediados de enero a la mitad de la obra, que guarda enrollada porque no tiene espacio suficiente para extenderla en su casa de Wisbech, en el este de Inglaterra.

Ya conoce de memoria todos sus detalles, incluidos los errores cometidos por las bordadoras de la época.

"Por ejemplo, hay cuatro cabezas de soldados, pero sólo hay cuatro piernas, no encaja", afirma. Pero "cuando ves el original, no te das cuenta", señala.

Aun así reproduce estas "anomalías", como ella las llama. "¿Quién soy yo para cambiar lo que se hizo?".

- 8.000 metros de lana -

El tapiz, probablemente concebido en Canterbury, en el sureste de Inglaterra, relata los acontecimientos que condujeron a la conquista de Inglaterra por parte del duque normando Guillermo el Conquistador, que culminó en 1066 con la muerte del rey Harold Godwinson en la batalla de Hastings y la proclamación de Guillermo I como nuevo soberano.

Clasificado en 2007 por la UNESCO en su programa Memoria del Mundo, se conserva actualmente en un museo de la ciudad normanda de Bayeux, en el noroeste de Francia.

París y Londres han hablado de un posible préstamo al Reino Unido, pero no podrá ser transportado hasta que se haya restaurado a fondo, a partir del otoño de 2024 y durante al menos 18 meses.

Al principio, Hansson "no estaba muy interesada en la historia" del tapiz, pero la aprendió bordando y ahora lo sabe todo sobre las aventuras de los 626 personajes representados en la tela.

"En el tapiz, tenemos de todo. Pájaros y dragones, camellos, caballos, barcos, monumentos, todo es diferente", explica con entusiasmo.

Para reproducir los bordados de lana sobre lino, Mia utiliza hilos de siete colores. "Si he calculado bien, necesitaré un total de 8.000 metros", estima.

Se dio otros cinco años más con la esperanza de terminar su proyecto el 13 de julio de 2027, 11 años después de haberlo empezado.

"Que yo sepa, soy la primera en hacerlo en Europa", afirma, consciente de que un canadiense ya completó una réplica similar en 10 años.

Si Mia Hansson no borda buscando el récord, sí está pensando en el futuro de su reproducción. "Supongo que podría venderla. Si alguien me hace una oferta que no pueda rechazar, me parece bien".