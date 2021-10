Campeones sanjuanenses en huapango

Los sanjuanenses Yael Alejandro Valencia Moreno y Gloria Paulina Ugalde Ramírez, son pareja de baile desde hace 6 meses y gracias al trabajo realizado lograron ser campeones en huapango estilo San Luis Potosí.

El campeonato se llevó a cabo en la Ciudad de México en el Lienzo Charro Constituyentes en donde se llevó a cabo la competencia de huapango en los seis estilos de la Huasteca: Querétaro, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Para lograrlo se unieron al grupo Semblante huasteco, y bajo la dirección de José Antonio Arellano Mejía, se prepararon para el concurso cambiando secuencias, pasos y posturas con lo que lograron el primer lugar.

Los jóvenes se conocieron en el grupo de danza de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, en donde actualmente estudian. La danza ha estado en su vida desde que eran pequeños. A futuro les gustaría apuntar a los concursos más grandes como el de San Joaquín o el de Pinal de Amoles.

“Bailar para nosotros es un desestres, me gusta mucho, me pone feliz, me ayuda a expresar todo lo que siento, y cuando terminamos de ensayar terminamos agotados porque es la única manera de estabilizarnos emocionalmente” concluye Paulina.