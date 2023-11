Aceptan a Reneé Rapp como “Regina George” para el musical “Chicas Pesadas”

Reneé Rapp es aceptada por los usuarios de redes sociales como la nueva cara de “Regina George” en el remake musical de “Mean Girls”, “Chicas Pesadas” en Latinoamérica. Esto tras el lanzamiento del tráiler oficial de la cinta programada para estrenarse el 12 de enero de 2024.

Inicialmente, la idea de que alguien más volviera a darle vida al tan icónico personaje que Rachel McAdams había interpretado en 2004 parecía inaceptable; no obstante, con un vistazo de la película de no más de dos minutos, Reneé Rapp parece haber cambiado la opinión de los espectadores.

“Solo sé que todos los que dijeron que Reneé Rapp no era lo “suficientemente atractiva” para interpretar a Regina George se están sintiendo avergonzados de sus palabras”, comentó un usuario en X. “Estoy obsesionada, he pasado el 90% de mi día hablando sobre Reneé Rapp como Regina George y el otro 10% esperando que alguien la mencionara”, añadió otro usuario.

Algunos de los seguidores no dudaron en resaltar que no es la primera vez que Rapp interpreta a Regina. Durante el período de 2019 al 2020, la actriz y cantante estadounidense le dio vida al personaje durante la producción de Broadway, lo que la posicionó como la perfecta candidata para la transición a la gran pantalla de este musical.

La única queja que los seguidores no dudaron en resaltar fue que el tráiler no cumple en dar a entender que esta cinta se encuentra basada en el musical y que no es un simple remake de la película de 2004. “Obviamente voy a ver esta película, pero este es un PÉSIMO tráiler. Si no tienes idea que es un musical, ni siquiera te vas a dar por enterado. Las personas que no tengan ese dato creerán que es un reboot para la generación z. ¿por qué solo usar la música de Olivia Rodrigo y no la del propio musical? ¿Dónde quedó la canción de Reneé ‘mi nombre es Regina George’?”, externó un seguidor.

Esta cinta trae de regreso a algunos personajes de la producción original, como a la maestra Norbury, interpretada nuevamente por Tina Fey, y el director Ron Duvall, interpretado nuevamente por Tim Meadows.