Almodóvar creará instalación para el Museo de la Academia de Hollywood

El director español Pedro Almodóvar creará una instalación artística para la inauguración del Museo de la Academia de Hollywood, un esperadísimo centro de exposiciones en Los Ángeles (EE.UU.) que aspira a convertirse en un lugar de peregrinación para los amantes del cine.

En un comunicado obtenido por Efe, el Museo de la Academia explicó que Almodóvar, el cineasta Spike Lee, la compositora Hildur Guðnadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt son los artistas escogidos como invitados para la apertura de este centro, que tras acumular años de retrasos y contratiempos está previsto que se inaugure el 14 de diciembre.

"Estamos entusiasmados de tener a los miembros de la Academia y ganadores de los Óscar Spike Lee, Pedro Almodóvar, Hildur Guðnadóttir y Ben Burtt participando en nuestras exposiciones inaugurales", afirmó la consejera delegada de la Academia, Dawn Hudson.

El director del museo, Bill Kramer, dio este sábado algunas pistas de lo que está planeando Almodóvar.

"Estamos creando una instalación original con Pedro Almodóvar que hará referencia a sus películas e influencias en un espacio que es proyección y sonido del suelo al techo, sin texto. Una experiencia inmersiva", adelantó Kramer en una entrevista con Los Angeles Times.

La contribución de Almodóvar y del resto de artistas invitados formará parte de "Stories of Cinema", la exposición central del museo, que contará con cerca de 3.000 metros cuadrados de galerías.

"'Stories of Cinema' conectará al público con la festiva, compleja, diversa e internacional historia del cine (...). Tomando como enfoque que no hay una sola narrativa ligada al desarrollo del cine, esta exposición mostrará múltiples historias desde una variedad de voces y perspectivas", indicó el museo en referencia a Almodóvar y el resto de creadores invitados.

"Estos momentos ayudarán a los visitantes a comprender a fondo el trabajo, las pasiones y las influencias de estos extraordinarios artistas del cine", añadió.

La muestra principal del museo también incluirá, entre otras muchas cosas, un homenaje a "The Wizard of Oz" (1939), una instalación audiovisual sobre "The Matrix" (1999) y una experiencia inmersiva para que el visitante pueda simular lo que siente una estrella cuando se sube al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recibir un Óscar.

Como ya se anunció el año pasado, la primera exposición temporal del Museo de la Academia de Hollywood estará dedicada a Hayao Miyazaki, el imaginativo director japonés conocido por obras maestras de la animación como "La princesa Mononoke" (1997), "El viaje de Chihiro" (2001) o "El castillo ambulante" (2004).

A finales de 2021 llegará el turno de "Regeneration: Black Cinema 1898-1971", una muestra que ahondará en las películas afroamericanas desde el inicio del cine hasta el surgimiento y la etapa inmediatamente posterior al Movimiento por los Derechos Civiles.