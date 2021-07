Almódovar y Pablo Larraín competirán en la Mostra de Venecia

Varias figuras del cine, entre ellas el español Pedro Almódovar, la neozelandesa, Jane Campione, el italiano Pablo Sorrentino y el chileno Pablo Larráín, competirán en la sección oficial de la 78 edición de Mostra de Cine de Venecia, del 1 al 11 de septiembre, informaron este lunes los organizadores.

En total 21 filmes han sido seleccionados para competir por el prestigioso León de Oro, entre ellos una decena de reconocidos cineastas, una edición que se presenta particularmente interesante y rica.

Cine La nueva película de Almodóvar abrirá el festival de cine de Venecia

La sección oficial contará con directores de la talla de Almodóvar, quien abre la competición con "Madres paralelas", el relato de varias mujeres con el que el aborda uno de sus temas favoritos, la maternidad y la familia.

También ha sido invitado al concurso, para presentar su última obra, el premio Oscar italiano Pablo Sorrentino, con su filme "Fue la mano de Dios", rodada en su ciudad natal, Nápoles, y en la que explica su relación con el fútbol, con su ídolo Maradona, y como ello le salvó la vida.

Tras más de 10 años, la premiada Jane Campione (Lecciones de piano, 2009) vuelve a competir con el filme "The power of the dog", inspirado en la novela homónima de Thomas Savage, sobre una guerra entre hermanos.

Se trata pues de una edición especial, que confirma también el excelente estado de salud del cine de América Latina, con 4 filmes en la competición oficial y tres en la sección Horizontes, la más experimental, cuna de futuros grandes nombres del séptimo arte.

Premiado en 2015 con el León de Oro por su oscuro filme 'Desde Allá', el venezolano Lorenzo Vigas vuelve a competir en Venecia con "la Caja".

Cine Bong Joon-ho presidirá el jurado del Festival de Venecia

Otro regreso a Venecia es el del chileno Pablo Larraín, aclamado hace seis años por su inquietante filme sobre los mecanismos para encubrir a los curas pedófilos en 'El Club', compite este año con "Spencer", dedicada al fin de semana que Diana de Gales, protagonizada por Kristen Stewart, decidió divorciarse del príncipe Carlos, heredero de la corona de Inglaterra.

La brillante pareja argentina Gastón Duprat y Mariano Cohn vuelve por tercera vez a la Mostra con la cinta "Competencia oficial", protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, "un cántico sobre el narcisismo, con un guión irresistiblemente irónico", subrayó Alberto Barbera, director de la Mostra.

Otra presencia notable será la del cineasta mexicano Michel Franco, quien después de haber impactado el año pasado con su despiadada película "Nuevo orden", vuelve a Venecia con "Sundown", con un prestigioso reparto formado entre otros por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg.