Ana Cristina Ordoñez, actriz de "Noche de fuego", solo piensa en viajar a Hollywood

Desde que “Noche de fuego” fue pre-seleccionada para las nominaciones de los premios Oscar como Mejor Largometraje Internacional, Ana Cristina Ordóñez, quien interpreta en el filme a la pequeña niña del mismo nombre, sólo piensa en una cosa: viajar a Hollywood para asistir a la prestigiosa premiación.

La producción contempla la posibilidad de tramitar el pasaporte para que la actriz de 12 años de edad, originaria de Amealco de Bonfil, asista a los Oscar, pero Ana tiene algo claro: “Me gustaría ir, ahora estamos con eso del pasaporte, me estaban diciendo que me querían llevar a mí sola, pero yo les dije que no, a mí me gustaría llevarme a mi familia”, pues señala que la grabación de la película no fue fácil para nadie.

La actriz queretana confiesa que nunca imaginó que la película llegaría tan lejos; su única referencia sobre México y los premios Oscar, era la historia de Yalitza Aparicio quien en 2019 obtuvo el premio a mejor actriz por la película Roma. No obstante, que ella tenga la posibilidad de asistir a esos mismos premios representando nuevamente a México, es algo todavía increíble para Ana.

“Cuando llegué a la escuela, un año después de haber grabado la película, todos me decían que a lo mejor la película ya no iba a salir, me desilusioné, pero cuando vi el tráiler y supe que la película ya estaban en Cannes, ahí fue cuando comencé a creer que la película sí podía llegar a más. Yo sabía de los premios Oscar y que hasta ahí había llegado también Yalitza, pero no sabía que la película podía quedar seleccionada, espero que tengamos oportunidad de llegar muy lejos”.

Y es que a casi dos meses de que "Noche de fuego" fuera estrenada en la plataforma Netflix, el tema de la violencia provocada por el narcotráfico principalmente en pequeñas comunidades del país, ha quedado al descubierto –una vez más– ante los ojos del mundo.

La propia Ana Cristina reconoce que la violencia del narcotráfico no era un tema desconocido para ella, sin embargo, admite que la trama de “Noche de fuego” la rebasó e incluso la hizo dudar sobre su participación en el filme.

“Yo sí sabía eso de los narcos, pero nunca me imaginé que fuera así, que fuera una cosa tan fuerte, cuando me dijeron que iba a ser algo de narcos, yo ya me andaba arrepintiendo; sí me dio miedo, pero me dijeron que ya era tiempo de empezar a grabar y ahí ya me fue mejor con ese tema”.

A pesar de la fuerte experiencia que significó para Ana Ordóñez formar parte de dicha película, sí planea seguir en el mundo del cine, por lo que ya ha buscado información sobre distintas escuelas de actuación en el país, y no descarta la posibilidad de pedir algún apoyo para continuar con su carrera.

“Sí me gustaría seguir con esto de la actuación, me gustaría hacer más películas, estaba buscando dónde hay escuelas para actuación; como no tenemos tanto recurso, vi que había una en la Ciudad de México, me gustaría que alguien me echara la mano con eso”, comenta la actriz de 12 años.