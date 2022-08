Carlos Eichelmann llegará con Zapatos Rojos a Venecia

La historia sobre Tacho, un campesino que tras 20 años de no ver a su hija debe viajar a la capital del país para reconocer su cuerpo, formará parte de la 79 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Se trata de Zapatos rojos, la ópera prima del director mexicano Carlos Eichelmann Kaise y una de las cintas que representará a México en esta muestra que se llevará a cabo del 30 de agosto al 10 de septiembre.

En palabras del director, esta cinta de ficción muestra un viaje doble en el que se cuenta el traslado de este hombre hacia la capital para recuperar el cuerpo de su hija, pero también un viaje introspectivo, en el que tanto los espectadores como el protagonista descubrirán quién era esta mujer de 40 años que murió a causa de la violencia, una persona muy distinta a la que Tacho recordaba.

En entrevista, Carlos Eichelmann Kaiser señala que la violencia de género es uno de los temas centrales de esta película, y que el filme podría llegar a las salas de cine en México en el 2023.

El título de la cinta me recuerda a la instalación Zapatos rojos de Elina Chauvet, en el que se aborda la violencia de género y los feminicidios en el país, ¿este proyecto toca también el tema?

El título siempre tuvo que ver un poco con la obra de Elina, de hecho Elina ya vio la película y le gustó bastante. Ella habla muy específicamente de feminicidio, en nuestro caso se deja la puerta abierta, habla más en concreto de la violencia de género desde este lugar en el que el machismo ejerce todo su poder y hace que una niña de 15 años tenga que huir de su pueblo. Fuimos muy cuidadosos para no hablar de violencia de género desde un punto político, sino desde una evocación más poética, más emocional, me parece la manera más radical de reflexionar sobre un tema, me encanta esta frase que dice “no hay nada más político que lo poético”.

Sabemos que el actor Escacio Ascacio Velázquez quien interpreta a Tacho nunca había actuado, ¿cómo lo conociste?

Siempre supe que quería hacer este proyecto con un actor natural, no había otra forma de hacerle justicia al personaje. Me mandaron un video sobre un reportaje de unas mineras en Coahuila, entonces vi la entrevista de este señor y lo reconocí. En el casting fue una improvisación en la que se supone que hablaría con su hija muerta y él empezó a llorar, después nos dijeron que él y su esposa también había perdido a una hija. Ahí entendí que la película había elegido a Tacho para la película.

¿Qué te motivó a llevar esta película a la pantalla grande?

Yo tenía estas inquietudes de hablar de estos temas, hablar de la violencia de género pero desde un lugar diferente al que se ha abordado hasta ahora. Aunque en un término mucho más personal, te podría decir que la primera motivación para hacer este proyecto es que yo quería hablar de la relación con mi papá, desde ahí viene el primer impulso.

Foto: Cortesía | producción Zapatos Rojos

¿Qué hay en tu proyecto que ha interesado a las audiencias internacionales?

La película tiene mucha verdad desde su creación (...) la sensibilidad de la película es algo universal, más allá del tema que toca la película y que interesa a nivel global, creo que lo que generó este interés y la llevó al festival de Venecia es la sensibilidad con la que hicimos la película, hicimos proyección privada de la película (...) y me llamó la atención que (las personas) lloraron cuando tenían que llorar, se rieron cuando tenían que reírse y que salieron conmovidos y se empezó a hacer una serie de discusiones en torno a los temas que toma la película.

¿Qué significa para ti llegar a uno de los eventos cinematográficos más importantes de la orbe, y hacerlo con este proyecto?

Siempre es una sorpresa que una ópera prima y un proyecto tan frágil, con temas tan poco digeribles llegue a un festival como el de Venecia, es como un sueño. Siempre tuvimos fe en la película, los productores siempre pensaron en Venecia y le apostaron duro. Pero más allá de Venecia, los festivales son muy importantes para los cineastas, son espacios que hay que defender, estas son las pocas ventanas que tenemos para mostrar este tipo de cine, de otra manera sería complicado que esta película sonará por ahó. El festival de Venecia termina validando una película que se hizo con mucho amor y que habla de temas muy importantes.

Realizaste esta película con el apoyo de Eficine, ¿qué opinas sobre lo que ha estado ocurriendo actualmente en l sector tras la desaparición de fideicomisos como este?

Hay que ser cautos, las señales que veo que están llegando las veo con preocupación (...) México tenía más o menos resuelto el problema de la producción con estos fondos maravillosos, empezando por Eficine, sin embargo los últimos acontecimientos sí preocupan, esperemos que más adelante se tengan noticias, habría que preguntarle más bien a los productores que son ellos quienes buscan directamente estos recursos.