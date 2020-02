Cine y libros en el mes del amor

Durante el segundo mes del año, el Instituto de Cultura, Turismo y Juventud (ICTJ) de San Juan del Río proyectará películas de amor y desamor, en el ciclo de cine que cada miércoles se lleva a cabo en las instalaciones del Portal del Diezmo, en horario de las seis de la tarde.

La cartelera de películas que se anuncian para febrero inicia el próximo miércoles 05, con la cinta “El hijo de la novia”, que dirigió Juan José Campanella en el año 2001; le sigue “Elsa y Fred” película del 2005 que dirigió Marcos Carnevale; después, “500 días con ella” filmada en 2009 bajo la dirección de Marc Webb, y, finalmente la película “Votos de amor” dirigida por Michael Sucsy, en el 2012.

El ciclo de cine forma parte de las actividades que el ICTJ comienza a promover para su realización en el mes de febrero, y es abierto al público.

Cine "Joker" encabeza los Bafta con once nominaciones

Por otra parte, el próximo 11 de febrero concluye la campaña “Dona libros” que inició el pasado 23 de enero, depositando libros que deben cubrir características como estar en buen estado, que no le falten páginas, que no sean de texto o escolares, que no estén rayados o contestados, tampoco se aceptan casetes beta o VHS, y sí aceptan DVDS y Blu-ray originales.

Se reciben en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del Portal del Diezmo.