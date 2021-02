Comienza la ceremonia de nominaciones a los Globos de Oro

La presentación de los nominados a los Globos de Oro comenzó el miércoles en una ceremonia a distancia que ofrecerá un vistazo importante a las películas que lideran la temporada de premios de Hollywood, que este año se lleva a cabo de forma única y con retrasos.

El anuncio, copresentado por la estrella de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker y Taraji P Henson, entrega la lista de películas y estrellas que participarán en la ceremonia de los Globos a finales de este mes, considerada a su vez como un referente para los Óscar en abril.

Se espera que los cierres de salas de cine provocados por la pandemia y los retrasos en los estrenos de las películas más populares impulsen las obras más pequeñas este año, como "The Trial of the Chicago 7,", "Mank" y "Ma Rainey's Black Bottom" de Netflix.

El servicio de streaming Amazon Prime, uno de los rivales de Netflix, está haciendo una fuerte campaña para "One Night in Miami", mientras que Searchlight, propiedad de Disney, busca ser nominado con "Nomadland".

La edición número 78 de los Globos de Oro, que también honran a los mejores en televisión y son votados por miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se transmitirán el 28 de febrero.