Dante Hernández regresa con película para Netflix 'El costo de ser un artista en México' 

Tuvieron que pasar 4 años, para que el artista mexicano Dante Hernández, volviera a pisar un escenario, después del padecimiento físico y emocional que sufrió tras su participación en la obra de teatro musical Cats, trabajo que le valio estar en cama al menos dos años, para después someterse a terapias y lograr ponerse de pie.

El también bailarín, se presentó con orgullo en el escenario del Portal del Diezmo, en San Juan del Río, con motivo de la inauguración del centro de capacitación y entretenimiento artístico (CREA), donde se incorporó como maestro. Este es también su regreso triunfal a la docencia, ámbito que disfruta mucho.

“Tengo una gran amistad con Joel Anaya, hemos tenido proyectos que no se han podido concretar por mi salud, pero quiero que seamos un movimiento grande a nivel nacional. Voy a estar viniendo a San Juan del Río y a capacitar en diferentes municipios. Estoy muy orgulloso de poder guiar a los jóvenes, como me hubiera gustado que lo hicieran conmigo”.

Un lugar que se ha ganado, pues su amplia carrera lo respalda. Es cantante, actor, bailarín, coreógrafo, cirquero, drag queen y vedette. Empezó su carrera a los 5 años como bailarín clásico y después trabajó en musicales como Aladdín, Mamma Mía, Cats y Hairspray. Participó en el Circo Atayde y fue campeón mundial de pool dance en 2012.

“A mí siempre me impresiona que el talento está en todos lados, pero te puedes encontrar con gente talentosa que no está nivelada en los egos. Aquí la gente tiene un corazón noble. Hay muchas ganas de crecer y eso me motiva demasiado. Algunos de los alumnos a veces se paralizaban y les flaqueaba la voz, pero pudimos guiarlos e irles decretando que claro que pueden. Este es un proyecto muy prometedor y es un buen semillero de artistas. Yo le veo a la gran mayoría un gran futuro en los escenarios. Me gusta transmitir lo que sé. De nada nos sirve llevarnos el conocimiento a la tumba”.

TRATA DE ARTISTAS

Una de las participaciones más importantes que ha hecho en el teatro musical Dante Hernández, fue en la obra de Cats, producción de teatro musical que llegó a México en 2013 de la mano del productor Gerardo Quiroz. Esta obra determinó el futuro de Dante en su vida laboral y personal.

“En la obra de Cats fui sobreexplotado, me quedé sin dinero, sin trabajo y sin salud, no podía caminar ni agacharme. Gerardo Quiroz no se quiso hacer cargo, me hizo mala fama por el desquite de que lo demande, y hasta el momento seguimos en juicio, pero yo confió en las leyes del universo y confió en que va a comenzar a desaparecer esta gente que se dedica a explotar a los artistas. Que hace trata de artistas”.

Para Dante, esa es la clave del trabajo, que se tiene que hacer a futuro con los artistas. Ahora tiene la oportunidad de ser docente en CREA y venir a la ciudad a guiar a los futuros talentos del teatro musical, además de que recién se integró al equipo de la cantante María José, a quien describe como una persona cálida y profesional, que le dio la oportunidad de romper con una racha de 4 años sin trabajo.

“Ella me enseño lo que es una verdadera compañía sana y una familia unida. Necesitamos una regulación de nuestros derechos humanos, laborales y espirituales. Estuve casi por morir, solo dormía, no comía y tuve una depresión muy fuerte. Decidí irme a vivir con mis papas y eso me dio la fortaleza de seguir. Ahora he vuelto a la docencia y seguiré con mi carrera, porque me lo merezco, y la gente se merece tener un buen artista y un buen maestro”.

UN FUTURO PROMETEDOR

Ahora Dante Hernández se siente confiado y sano. Netflix está a punto de estrenar una película con temática LGBT+ y musical, donde él participó, y que ya se estrenó en Estados Unidos.

“Está basada en las canciones de Indigo girls, que fueron famosas en los 80. Tiene una trama muy bella y trata sobre las artes escénicas de una pareja que se conoce, un artista de circo y un escritor inglés. Son dos mundos muy diferentes. Es un trabajo bello que hice después de haberme quedado incapacitado”.

Dentro de sus planes está el viajar fuera del país, con su vedette Makyabella Villaverde y representar a México. Además de continuar con su proyecto musical propio denominado “Planeta amarte”, donde hace música reflexiva y para vibrar cada vez más alto.

“A los jóvenes que se quieren dedicar a esto, les diría que busquen todos los medios para poder entrar. Artísticamente, aquí en México mucha gente no tiene los recursos para poder estudiar una carrera, por eso nosotros tratamos en nuestro programa de dar becas. Siempre hay una forma, yo también fui ayudado y becado. Les diría es que nunca dejen de soñar, pero tampoco dejen de accionar para que esos sueños se puedan materializar”.

Su filosofía es “Todo lo que puedas ser y hacer”, y habitualmente trata de seguirla. La disciplina es el valor más importante que debe de tener un artista para él.

“La disciplina es una virtud que hay que trabajar todos los días, y es un hábito que nos va a fortalecer y nos va a tener cada día como mejores artistas y mejores seres humanos”.

Puedes seguirlo en su Instagram como makyabella.villaverde y Dante_dawndii