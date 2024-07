Documental sigue la historia del ‘último músico’ en Amealco

Desde hace dos años, Carlos Gordillo ha visitado la comunidad de San Miguel Tlaxcaltepec en Amealco, para documentar sus fiestas religiosas. Estos viajes le han permitido crear un vínculo de confianza y complicidad con los habitantes de la zona, que le han compartido un sinnúmero de historias sobre su comunidad.

Así fue como conoció a don Cupertino Marcos, un músico de 80 años muy querido por sus vecinos y quien se convirtió en el protagonista de su más reciente proyecto documental, El último Me'Bida o, también, El último músico.

“Fue la misma gente quienes me pidieron que entrevistara o que grabara un video de don Cupertino, porque es fue un músico muy conocido de la comunidad pero que ya no salía de su casa porque por la edad terminó por perder la vista; así que los mismos habitantes consideraban importante poder preservar su historia de vida ahora que todavía se puede recuperar de primera fuente”, comentó Carlos Gordillo en una entrevista con Diario de Querétaro.

El primer contacto que realizó Gordillo con el músico fue a través de su hijo, quien en un primer momento le expresó que la realización del proyecto podría ser difícil. “Me dijo que como su papá ya no veía se desesperaba y que a lo mejor su humor no sería el ideal para grabar. Pero debo decir que fui muy optimista y estuve muy seguro que el proyecto sí se realizaría, así que cuando abrió la convocatoria para el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2023 lo presenté como propuesta sin realmente tener garantizada la entrevista”, relató.

Para su fortuna, tanto su propuesta fue una de las seleccionadas y don Cupertino accedió entusiasmado de participar en el proyecto. “Me dijo [Don Cupertino] que lo hiciéramos con calmita para que saliera bien el documental, pero que no me fuera a tardar mucho porque él no sabía cuánto tiempo iba a durar en el caso de que la producción se tuviera que extender. Al final, él se encontraba muy contento de dejar este testimonio y dejarle sus conocimientos a su comunidad y al santo patrón, como él dice, San Miguel”, relató.

Foto: Cortesía / Carlos Gordillo

El rodaje duró siete meses y el realizador de cine se encuentra satisfecho de haber podido preservar el quehacer de un personaje como don Cupertino. “Yo quería dejar documentado el testimonio de alguien que hoy en día puede considerarse como una fuente viva, y que su voz pueda ayudar a incentivar e inspirar a los niños y niñas de la comunidad a interesarse por aprender la música y la danza tradicional que se generar al interior de su región y de la que se realiza por todo Querétaro y el país”, añadió.

Otro factor que Gordillo consideró importante era el motivar a las personas a aprender a tocar un instrumento; ya que ha observado que es una práctica que ha perdido su popularidad en San Miguel Tlaxcaltepec. “Don Cupertino se dedicaba a hacer las flautas de carrizo que se utilizaban en la comunidad, pero ahora que perdió la vista no hay quien más pueda realizarlas, así que eso ha generado que las personas busquen otras alternativas como utilizar USB o Spotify, que ya es normal para las nuevas generaciones, y que se deje de tomar en cuenta la que es interpretada en vivo por la flauta, o por otros instrumentos. Así que poco a poco vamos viendo cómo se han ido apagando estas tradiciones y en el caso de Don Cupertino, se puede considerar como el último de los músicos tradicionales de su pueblo, así que a él le hubiera gustado también enseñar la realización de este instrumento cuando todavía podía trabajarlo”.

Para Gordillo, el cine juega un papel clave en la documentación de las comunidades originarias, sobre todo ante el embate del tiempo. “Dentro de cinco o diez años va a haber alguien que se pregunte quién era don Cupertino y qué era lo que hacía, por lo que proyectos como estos quedarán como testimonio y motivación para las propias comunidades de no dejar morir sus tradiciones, aunque más importante, el no dejar morir el recuerdo de las personas que les han abierto el camino para lo que son hoy en día”.

El artista finalizó con un llamado a otros colegas a animarse a trabajar de manera colaborativa con las comunidades originarias, y que más allá de llegar ellos como una mirada ajena, inviten a los habitantes de los pueblos a que se conviertan en realizadores y protagonistas de sus propias historias y que se generen cada vez más y más proyectos al interior de estas comunidades.

De momento, el documental no cuenta con una fecha próxima para su proyección; sin embargo, asegura que en los próximos días estará disponible en su canal de YouTube para que más gente pueda conocer la historia de don Cupertino. Este y otros proyectos fílmicos, algunos de ellos en hñäñho (otomí), de Carlos Godillo se pueden ver a través de su cuenta de Instagram: @jukilitakalavera.