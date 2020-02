Esta Semana en el Séptimo Arte

Este fin de semana disfruta con la familia, los amigos o tu pareja alguna de las películas que ofrece la cartelera cinematográfica y pasa un día lleno de emoción, acción, drama, risas y hasta terror.

Si lo que buscas es algo para los consentidos y más pequeños del hogar "El llamado salvaje" en la que Buck, un perro de gran corazón, cuya dichosa vida doméstica se pone de cabeza cuando es arrancado de manera repentina de su hogar en California .

Pero si el drama es lo tuyo, te recomendamos "El Acusadoy el Espía"; , la trama trata del caso Alfred Dreyfus, un miembro de las fuerzas militares, de origen judío y francés, que fue acusado de haber espiado a lo largo de varios años a favor de Alemania.

Otro dramna que también te recomendamos es "Buscando Justicia" película biográfica que evidencia la historia de un sistema judicial abiertamente racista e injusto.

Para los que aman el terror "El hombre invisible" despertará tu adrenalina Cecilia comienza a construir su vida, después de que su abusivo ex novio se suicidar. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no está muerto, como había pensado.

Así que echa un vistazo a los tráilers que aquí te dejamos.

El Llamado Salvaje

John Thornton (Harrison Ford) es un lobo solitario que no quiere vivir cerca de nadie. Es la década de 1890 y las salvajes tierras de Canadá y Alaska viven la fiebre del oro. Allí, en el Yukón, Thornton conoce a Buck, un perro que ha pasado de tener una vida doméstica y placentera a ser secuestrado para convertirlo en un perro de trineo por los buscadores de oro, que no tendrán ninguna compasión con él. A pesar de haber recuperado sus instintos primitivos después de haber sufrido, este perro único y singular se convertirá en el compañero de viaje de Thornton. Juntos vivirán una aventura irrepetible en el último rincón de la tierra, más allá de los mapas, para así llegar a donde nadie antes había llegado.

El Acusado y el Espía

Dirigida por Roman Polanski. La película se centra en el famoso caso Dreyfus del siglo XIX cuando el oficial francés Georges Picquart después de ser nombrado jefe inteligencia del ejército, descubre que se usaron pruebas falsas para condenar a Alfred Dreyfus, uno de los pocos miembros judíos del ejército francés, por pasar supuestamente secretos militares al Imperio Alemán. Picquart arriesga su carrera y su vida, luchando durante una década para exponer la verdad y liberar a Dreyfus condenado injustamente y encarcelado en la terrible prisión de la Isla del Diablo.

Buscando Justicia

Bryan Stevenson es un abogado recién graduado que viaja a la ciudad de Alabama para tomar el caso de un presunto asesino llamado Walter McMillian, con la ayuda de Eva Ansley. McMillian fue sentenciado a pena de muerte y se le acusa de asesinar a una joven de 18 años, sin embargo, él tiene pruebas que demuestran su inocencia y solo existe un testimonio que podría no ser verdadero. Stevenson poco a poco se involucra en una serie de situaciones que ponen a prueba la justicia de un sistema que está en su contra.

El Hombre Invisible

Cecilia es una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrian Griffin un rico y brillante científico, que también resulta ser un sociópata manipulador. Cuando este se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna. El único requisito para recibir esta herencia es que ella no sea declarada como incapacitada mental. A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales, y amenacen su vida y la de sus seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse. Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver.