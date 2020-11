Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón en conversatorio

“Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento” será el conversatorio en el que los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, acompañados del doctor Gabriel Vallejo, partan no solo de temas como la hoja en blanco y la complicidad que tienen gracias a su amistad, sino también de la esencia del ser humano como creador, mismo que podrá seguirse a través de la plataforma de eticket los días 13 y 15 de noviembre.

“Vamos a compartir una experiencia que puede tener importancia para no cineastas, para no artistas. Lo que equiparamos mucho es el proceso de creación; como seres humanos estamos creando todo el tiempo, seas artista o no seas artista. En el momento que empiezas a tener decisiones, también estás creando las consecuencias de esas decisiones”, señaló el multiganador por la cinta “Roma”, en rueda de prensa virtual.

De tal manera equiparó al cine con la vida misma, siendo, dijo, un proceso o un maratón en el que “el oficio se va puliendo”.

Este evento que será a beneficio de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG A.C.) estaba planeado para realizarse de manera presencial e incluso ya se habían vendido algunas locaciones, sin embargo, debido a la pandemia tuvo que mutar a su versión online, surgiendo un proyecto aún más personal y fraternal.

“Es una conversación que resultó ser muy íntima, que está construida a partir de tres ciudades: Guadalajara, Toronto y Londres, donde estamos los participantes (…) lo que es muy importante es el efecto que tienen estas narrativas en la realidad y el efecto que las narrativas de la realidad tienen en la creación”, destacó.

Finalmente confesó, sin querer abundar mucho en el tema, que se encontró con aspectos que no conocía antes de su colega Del Toro; “se abrieron facetas muy conmovedoras”, puntualizó.