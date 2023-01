Heroico, de David Zonana, explora las aristas de la formación militar

Motivado por descubrir la otra cara del ejército, el director David Zonana apostó por una historia inspirada en testimonios reales, de ex cadetes que cuentan su paso por el Colegio Militar.

Fueron más de 40 declaraciones las que moldearon el guion de su nueva cinta, Heroico que aborda la historia de Luis, un chico de 18 años que ingresa al Colegio Militar, en donde se percata que, para ser un soldado ejemplar, tendrá que lidiar con distintos tipos de violencia, así como abusos de poder.

“Como mexicanos no es nada nuevo entrar en contacto con el mundo militar hoy en día, pero para mí era importante plantear cuestiones de las que los medios generalmente no hablan o no destacan, como los orígenes de los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas, sus motivaciones, su situación social y entender el proceso que atraviesan para convertirse en soldados”, afirmó Zonana en entrevista.

“Creo que es fundamental entender eso como mexicanos y dejar de lado la caricaturización de la imagen que podamos tener del Ejército para bien y para mal”, expresó.

La historia requirió de meses de investigación con gente que había vivido ese proceso; su objetivo como director era adentrarse a la parte más íntima para ofrecer al espectador otra perspectiva.

“Se atendieron diferentes frentes para documentar el proyecto, por medio de libros o visitas a las instituciones para conocerlas de primera mano, pero lo más importante fue la gente que me abrió las puertas a su experiencia dentro de los planteles, tanto los que no participaron en la cinta, como los que sí”, dijo el director.

Uno de los temas importantes que se plasma es sobre la diversidad sexual que se vive dentro de ese ambiente.

“Al final todos los sistemas concentracionales tienen dinámicas de poder, la sexualidad como dinámica de poder, ya sea del mundo militar o en una empresa, en una cárcel, creo que va más relacionado con ejercer poder y sí se tocan esos temas en la película”, sostuvo.

Santiago Sandoval, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Carlos Gerardo García, Esteban Caicedo e Isabel Yudice forman parte del elenco. Realizado entre México y Suecia, el filme es producido por Michel Franco, Eréndira Núñez y David Zonana, quien fungió como guionista también.

Tras su estreno en Sundance competirá en distintos festivales nacionales para, finalmente, estrenar en cines, adelantó Zonana.