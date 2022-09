La 79 Mostra de Venecia cierra hoy con el anuncio del León de Oro

Tras once intensos días, la 79 edición de la Mostra de Venecia se cierra este sábado con el anuncio del palmarés por parte del jurado de la sección oficial, presidido por Julianne Moore.

La tarea no parece fácil puesto que el nivel de esta edición ha sido alto, pero ninguno de los 23 filmes a competición concitan la unanimidad, al menos no de la crítica.

La irlandesa "The Banshees of Inisherin", la estadounidense "Bones and All" y la iraní "No Bears" son las favoritas, sin perder de vista a "Blonde" o "Argentina, 1985".

El británico Martin McDonagh ha rodado por primera vez en la tierra de sus padres, Irlanda, para contar una historia de amistad rota, situada en una isla inventada, Inisherin, y con dos grandes actores, Colin Farrell y Brendan Gleeson.

"Bones and All", la historia de amor y canibalismo dirigida por el italiano Luca Guadagnino, con Thimotée Chalamet y Taylor Russell, también ha gustado mucho en Venecia, al igual que "No Bears", un canto a la libertad del director iraní Jafar Panahi, encarcelado por su oposición al régimen de su país.

Otra de las más aplaudidas, "Argentina, 1985", de Santiago MItre y con Ricardo Darín, una historia sobre la dictadura militar que ha provocado mucha empatía, y ha sido premiada por la Federación Internacional de Críticos de Cine.

Y "Blonde", aunque ha dividido a la crítica, cuenta con muchos apoyos, especialmente para la interpretación de la hispano-cubana Ana de Armas, transformada en una Marilyn Monroe muy creíble.

Ana de Armas podría aguarle la fiesta a Cate Blanchett, a la que desde el primer día -cuando se proyectó "TAR"- se convirtió en la gran favorita para la Copa Volpi.

Y entre los hombres, la lucha estará entre Brendan Fraser, por su profesor hundido en su obesidad en "The Whale" y Colin Farrell, como el amigo abandonado de Inisherin.

En total, el jurado deberá entregar ocho premios: León de Oro a la mejor película; León de Plata-Gran Premio del Jurado; León de Plata-Mejor dirección; Copa Volpi a mejor actriz; Copa Volpi a mejor actor; Premio Especial del Jurado; Mejor Guion y Marcello Mastroianni al mejor intérprete joven.

Las reglas del festival establecen que una película solo podrá recibir un premio. Y solo en casos excepcionales un mismo filme podrá recibir una Copa Volpi o el Marcello Mastroianni, además del Gran Premio del Jurado, el Premio Especial del Jurado, el Premio a Mejor Dirección o el de Mejor Guion.