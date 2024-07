La Muestra Internacional de Cine tendrá una parada en Querétaro

Desde los años setenta, la Muestra Internacional de Cine se ha posicionado como una de las actividades más esperadas del año para los amantes del séptimo arte. Partiendo desde la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, esta selección de filmes llegará a nuestra ciudad para proyectarse en la Cineteca Rosalío Solano a partir de este domingo.

Esta muestra es entendida como una celebración del cine y busca acercar a los espectadores con los lenguajes audiovisuales que se realizan en diferentes partes del mundo. En esta edición participan piezas provenientes de Corea del Sur, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Israel, Ucrania, Polonia, República Checa, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Pakistán, Noruega, España, Argentina, Chile y México.

Cine ¿Ya sabes cuál es la película más aterradora del año? Aquí te contamos

Las funciones son totalmente gratuitas y se realizarán dos proyecciones por cada título en el mismo día: una a las 17:00 horas y otra a las 20:00 horas. La cartelera con las fechas se puede consultar en la publicación de Facebook del recinto: https://www.facebook.com/share/p/pxQHMfjRmdSfppg1/.

Te compartimos la sinopsis de cada uno de los títulos que llegarán a la capital:

Pequeños peces (2023) Corea del Sur

Director: Joong-ha Park.

Sinopsis: Ho-Jun es un actor cuarentón que no ha podido encontrar un lugar entre los peces gordos del mundo del espectáculo. Rebautizado como Hosama, causa sensación como influencer en la comunidad de pescadores de YouTube. Cuando una audición fallida lo lleva a buscar consuelo en su amado rincón de pesca, el destino lo unirá con Nam, un cineasta independiente que busca diversificarse, y Hee-jin, una actriz a quien éste intenta convencer de participar en su próximo proyecto. Primera ganadora del Premio Cineteca México en el festival de Jeonju, Corea, la ópera prima de Joong-ha Park es una película sobre los remolinos de la vida, el azar y el amor al cine en nuestros días.

Valentina o La Serenidad (2023) México

Directora: Ángeles Cruz.

Sinopsis: Valentina ha perdido a su padre en un accidente en el río. Ante la incapacidad por comprender qué ocurrió y rehuyendo a la posibilidad de no volver a verlo, la pequeña Valentina emprenderá un viaje personal en donde su imaginación será la única guía para descubrir qué hay detrás de esa inesperada y dolorosa pérdida. El segundo largometraje de la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz se articula como un ensayo sobre el duelo, la pérdida y la resiliencia en las infancias de su comunidad, retomando así el largo trabajo de activismo que ha realizado en defensa de la identidad cultural, la lucha por la tierra y la preservación de tradiciones de comunidades indígenas.

Mal Vivir (2023) Francia

Director: João Canijo.

Sinopsis: Cinco mujeres de la misma familia intentan rescatar la funcionalidad de un hotel en decadencia. En su día a día de trabajo, las diferencias generacionales se hacen presentes y merman la relación a un punto sin retorno. Cuando la violencia, que siempre ha estado presente, se hace más explícita que nunca, este pequeño el grupo deberá retroceder lo suficiente para entender sus relaciones filiales. João Canijo articula en este filme la arriesgada primera parte de un díptico en donde las emociones cobran forma y nos muestran los miedos más profundos de esta familia y las consecuencias de que salgan a la luz.

Cine El cine indígena también es multicultural: Humberto Gómez Pérez

El Maestro Jardinero (2022) Estados Unidos

Director: Paul Schrader.

Sinopsis: Narvel Roth es el meticuloso jardinero de los Jardines Gracewood. Se dedica tanto a cuidar las plantas de esta histórica finca como a complacer a su empleadora, la rica viuda Norma Haverhill. Pero el caos se apodera de la ordenada existencia de Narvel cuando la señora Haverhill le exige que tome como aprendiz a su problemática sobrina nieta, Maya. Esta situación saca a la luz oscuros secretos de un pasado violento que es una amenaza para todos. Tras First Reformed (2017) y El contador de cartas (2021), la última película de la trilogía de la redención de Paul Schrader es otro majestuoso estudio de un hombre monástico con un pasado turbulento que intenta construir una nueva versión de sí mismo.

Fuego interior: Réquiem para Katia y Maurice (2022) Reino Unido/Francia/Suiza/Estados Unidos

Director: Werner Herzog.

Sinopsis: A las 15.18 horas del 3 de junio de 1991, un flujo piroclástico −una nube de gases y partículas sobrecalentadas− descendió a más de 160 km por hora desde la cima del volcán Unzen en Japón, consumiendo todo a su paso. Mató instantáneamente a Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos y cineastas franceses. Como siempre, estaban demasiado cerca. Los Krafft dejaron un archivo de más de 200 horas de metraje, sin precedentes por su espectacular e hipnótica belleza. Para su más reciente documental, el mítico cineasta Werner Herzog tuvo acceso a todo este archivo y creó una película difícil de clasificar, pero que compone un réquiem a la vida y el legado la entrañable pareja.

Valeria viene a casarse (2022) Israel/Ucrania

Director: Michal Vinik.

Sinopsis: Dos hermanas ucranianas, Valeria y Christina, deciden casarse con hombres israelíes mediante matrimonios concertados por internet. Christina ya lo hizo, ahora vive en Tel Aviv y está a punto de obtener la ciudadanía que la salvará de la guerra en su país natal. Sin embargo, cuando Valeria llega para conocer a su futuro prometido, las dudas comenzarán a aparecer en ella, rompiendo la armonía entre todos los implicados. Realizada casi en su totalidad dentro de un departamento a lo largo de un solo día, Valeria viene a casarse es un sutil y preciso drama a puerta cerrada en el que la directora Michal Vinik observa con agudeza las dinámicas de poder en este tipo de relaciones y su trasfondo político.

La Frontera Verde (2023) Polonia/Estados Unidos/Francia/República Checa/Bélgica/Alemania/Turquía

Director: Agnieszka Holland.

Sinopsis: Tomando como base un profundo trabajo de investigación con activistas, voluntarios e inmigrantes, la veterana cineasta Agnieszka Holland construye una historia con tintes documentales que sigue de cerca el desesperanzador camino de los refugiados de Oriente Medio y África que desean llegar a la Unión Europea. Ahí, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, se entrecruzan las vidas de Julia, una joven activista, Jan, un guardia fronterizo y una familia siria que deberán sobrevivir a la inhumanidad estructural de dos gobiernos que eligen mirar a otro lado e ignorar la fuerte crisis migratoria que azota a Polonia desde el 2021.

Cine Recuperan archivo de la cineasta Guadalupe Sánchez, considerada la primera animadora mexicana

Joyland: La tierra de los sueños (2021) Pakistán/Estados Unidos

Director: Saim Sadiq.

Sinopsis: En el Pakistán de nuestros días, mientras la convencionalmente patriarcal familia Rana espera el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar, Haider, el hijo más joven, se une en secreto a un grupo de danza erótica y se enamora de Biba, una ambiciosa y joven estrella trans. Poco a poco, su imposible historia de amor despertará los deseos sexuales de todo el clan. A través de un estilo visual cautivador, la ópera prima del prometedor cineasta Saim Sadiq, primera película pakistaní en participar en el Festival de Cannes, apunta al melodrama clásico para reflexionar sobre la disidencia sexual en un país movido por valores ultraconservadores.

Culpa y deseo (2023) Francia/Noruega

Directora: Catherine Breilla.

Sinopsis: Anne, una brillante abogada que vive junto a su esposo Pierre y sus dos hijas, se dedica a defender a menores de edad que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Su vida, que parece estar en un perfecto orden, se ve interrumpida con la llegada de Théo, el hijo de Pierre con su primera esposa. El adolescente, que presenta terribles problemas de conducta, rápidamente se volverá el centro de toda la familia, especialmente de Anne, que comenzará a sentir una extraña atracción por él. Inspirada en la cinta danesa Reina de corazones (2019), El último verano es el gran regreso de la directora Catherine Breillat, después de diez años de ausencia.

Tres colores: Azul (1993) Francia/Polonia/Suiza

Director: Krzysztof Kieślowski-

Sinopsis: En la primera película de la Trilogía de los Tres Colores de Krzysztof Kieślowski, la actriz Juliette Binoche ofrece una interpretación magistral de Julie, una mujer devastada emocionalmente tras la trágica muerte de su marido y su hija pequeña. Además de un apasionante estudio del dolor, Azul es también una historia de liberación, en la que Julie deja atrás todo recuerdo de su marido, un renombrado compositor, y se muda a un apartamento de París para asumir una existencia anónima e independiente. Fotografiada en tonos zafiro por Sławomir Idziak y con una extraordinaria partitura operística, Azul es una experiencia sensorial sobrecogedora, reconocida con el León de Oro en el Festival de Venecia.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

20,000 Especies de Abejas (2023) España

Director: Estibaliz Urresola Solaguren.

Sinopsis: Coco, de 8 años, no termina de reflejarse en la mirada de los demás y no entiende por qué. No logra reconocerse en él y aunque todos insisten en llamarle Aitor, tampoco encuentra en ese nombre un lugar confortable. Mientras Coco enfrenta esta crisis de identidad, su madre, Ane, decide hacer un viaje a la casa de su infancia, en donde se verá obligada a hacer frente a su propia y complicada relación materna, mientras intenta entender la situación emocional de Coco. El gran debut de la cineasta Estibaliz Urresola ha tenido un impresionante recorrido en festivales nacionales e internacionales, destacando sus quince nominaciones en los Premios Goya durante su 38° edición.

-Con información de la Cineteca Nacional-