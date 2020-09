Lo que debes saber de la 72 entrega de los Emmy

Hollywood premia este domingo a lo mejor de la televisión en los Emmys, pero la ceremonia, como casi todo en el mundo en estos tiempos de pandemia, será diferente.

Y puede que el cambio sea bueno, sobre todo por los pocos niveles de audiencia que ediciones pasadas han tenido.

A continuación, cinco puntos de lo que se debe esperar de esta 72 entrega de los Emmys.

- ¿Cómo funcionará?

Foto: AFP

El comediante Jimmy Kimmel subirá al escenario de un teatro prácticamente vacío en Los Ángeles para animar los Emmys. Las estrellas estarán... en otro lado.

La producción tendrá equipos de cámara donde estén unos 130 nominados en varios países del mundo, de manera que los ganadores puedan aceptar sus premios en directo.

Problemas técnicos, una grosería al aire o alguna otra falla: la situación está hecha a la medida para tener contratiempos, pero expertos coinciden en que podría dar un impulso en general al show.

"Creo que hay potencial para dar un gran paso en los programas de premios, de sacudir el formato, hacerlo interesante", dijo a la AFP el columnista de los premios Deadline, Pete Hammond.

Kimmel, conductor de un programa de medianoche (Late night), fue el presentador del Óscar en 2017 cuando tuvo que improvisar para manejar el fiasco en el anuncio del premio a mejor película. Por lo que los expertos creen estará listo para lidiar con cualquier problema que pueda caer.

- ¿Cuál es el código de vestimenta?

Foto: AFP

No habrá alfombra roja y cómo aparecerán las estrellas en cámara es algo que todos quieren saber. Los organizadores han exhortado a los participantes a poner la comodidad por encima de la alta costura.

La producción dijo a los nominados: "ven como quieras, pero haz un esfuerzo", según una carta publicada por la revista especializada Variety. "Si quieres estar en ropa formal, nos encantaría, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las 3 de la madrugada, ¡quizás quieras estar en pijamas de diseñador y grabar desde tu cama!".

Entonces la noche del domingo ¿las mujeres se pondrán vestidos glamurosos de todos modos, esperando un momento ganador, o en su lugar irán a por el 'tie-dye' que parece ser la moda que revivió de los 90 y se impuso en la cuarentena?

- ¿Será la noche de Netflix?

Foto: AFP

Desde que entró en la contienda con dramas originales como "House of Cards" y "Orange Is The New Black", el gigante del streaming Netflix ha ganado un montón de Emmys, pero nunca uno por mejor drama, mejor comedia o mejor miniserie.

¿Cambiará este año? El oscuro drama criminal "Ozark" lidera las nominaciones en la categoría drama con 18, pero está empatado con el exitoso programa de HBO "Succession".

Y aunque Netflix consiguió más nominaciones que HBO -160 contra 107-, el canal de cable ha ganado las categorías más importantes muchas veces con producciones como "The Sopranos", "Game of Thrones", "Sex and the City" y "Veep".

Este año, además de "Succession", compite también con "Watchmen", que obtuvo el mayor número de nominaciones a estos Emmy con 26, y es la gran favorita a llevarse la estatuilla a mejor miniserie.

"A veces no es la cantidad, sino la calidad de las nominaciones. Y creo que es lo que tiene HBO en este momento", estimó la editora de los premios IndieWire TV, Libby Hill.

- ¿Tienen chance los debutantes?

Foto: AFP

Es asombrosa la cantidad de contenido original disponible ahora para los televidentes: desde las tradicionales cadenas de TV abiertas y por cable, hasta nuevas opciones streaming como Disney+ y Apple TV+.

Hasta ahora Disney+ y Quibi, la nueva plataforma videos cortos, han ganado estatuillas en la ceremonia previa.

Apple TV+ --que compite con el elenco de "The Morning Show": Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup y Mark Duplass-- "quería ser un lugar para televisión de prestigio, pero creo que tras bastidores no había necesariamente gente con conocimientos de televisión", dijo Hill.

"Puede que le tome un tiempo a los streamers abrirse paso, aunque el hecho que Disney+ lo haya hecho con tanta facilidad" --con cinco estatuillas en la maleta con "The Mandelorian"-- "pone realmente sal en la herida".

- ¿La categoría más reñida?

Fotos: AFP

Una categoría que destaca es la de mejor actriz en una miniserie o película para TV. Tres ganadoras del Óscar --Regina King ("Watchmen"), Cate Blanchett ("Mrs America") y Octavia Spencer ("Self Made")-- aspiran a la estatuilla.

Compiten además Shira Hass, que debuta en los Emmys con la aclamada "Unorthodox", y Kerry Washington, con "Little Fires Everywhere" de Hulu.

King es la favorita por su role protagónico en "Watchmen" --la adaptación de HBO a un cómic que habla de racismo y violencia policial.