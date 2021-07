Michel Franco y Lorengo Vigas representarán a México en el festival de cine de Venecia

El festival de cine de Venecia volverá a recibir al cineasta mexicano Michel Franco, quien en competencia oficial presentará el filme Sundown, una coproducción México, Francia y Suecia en la que participan Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting y Samuel Bottomley.

Aún no se dan detalles del argumento de la que es la octava película en la filmografía del cineasta de 41 años, quien el año pasado ganó el León de Plata en Venecia por el guion de Nuevo orden.

En la edición 78 de la fiesta italiana del cine se presentarán en la sección oficial 21 películas, entre las que destaca Madres paralelas de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz; The power of the dog de Jane Campion y Spencer de Pablo Larraín, protagonizada por Kristen Stewart, en la que el argentino retrata el fin de semana en el que Lady Diana decidió divorciarse del príncipe Carlos.

En esta cita fílmica que se realizará del 1 al 11 de septiembre, la actriz Maggie Gyllenhaal debutará como directora con The lost daughter, que tiene como protagonistas a Olivia Colman y Dakota Johnson.

El venezolano Lorenzo Vigas, ganador en 2015 del León de Oro por Desde allá asistirá a la justa con La caja, trabajo que filmó en México en 12 locaciones. Con Hernán Mendoza y el debutante Hatzín Navarrete, esta es la última entrega de una trilogía que el cineasta desarrolló sobre la paternidad en América Latina. En este filme aborda la historia de un adolescente que viaja al norte del país para recoger los restos de su padre encontrados en una fosa común.