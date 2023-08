Noah Schnapp de Stranger Things, hace las pases con su sexualidad

Noah Schnapp, actor juvenil que interpreta a Will Byers en Stranger Things, expresó que el personaje le permitió hacer las paces con su propia sexualidad.

Para una nueva entrevista con Variety, semanario estadounidense dedicado al cine y a la cultura popular, el actor de 18 años habló sobre diferentes temas, entre ellas la seguridad que el personaje que lo puso en el mapa, le dio para “salir del clóset”.

“Una vez que pude asimilar que Will era gay, fue el primer paso para que yo pudiera aceptarme a mí mismo. Creo que, si nunca hubiera dado vida al personaje, yo seguiría en el clóset”, expresó para la revista.

Desde hace un tiempo han existido debates en internet sobre la sexualidad del personaje, porque al ser ambientada en los años 80s, la serie no plasma explícitamente su orientación. Sin embargo, en diferentes ocasiones tanto el actor que le da vida al personaje como los escritores de la serie afirman que Will Byers es gay y se encuentra enamorado de su mejor amigo, Mike Wheeler (interpretado por Finn Wolfhard).

La serie comienza con la misteriosa desaparición de Will Byers, un niño común y corriente y considerado algo nerd. Su ausencia coincide con el surgimiento de creaturas extrañas y terroríficas y la aparición de una niña algo peculiar. Aunque el personaje de Will es constantemente señalado como alguien “extraño”, se encuentra rodeado de su grupo de amigos (Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Max, Once, Steve, Nancy y Robin) y su familia, Joyce (mamá) y Jonathan Byers (hermano) que siempre lo protegen y lo hacen sentir aceptado.

De momento se estima que la 5ta, y última temporada, de la serie más aclamada de Netflix sea lanzada durante la primavera o el verano de 2025.