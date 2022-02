“Noche de fuego” sin nominaciones al Oscar

La película mexicana "Noche de fuego'' dirigida por Tatiana Huezo y que se grabó en la comunidad de Neblinas, en Querétaro, quedó eliminada de la contienda para obtener el Oscar a Mejor Película Internacional.

Anteriormente la producción mexicana había sido seleccionada entre las 15 películas con más posibilidades de obtener dicho galardón, pero finalmente no fue incluida en el último filtro de nominaciones.

Cine "Noche de fuego" de la salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, mejor cinta latinoamericana en San Sebastián

Además de "Noche de fuego", las películas "El Buen Patrón" (España) y "Plaza Catedral" (Panamá) también quedaron fuera de la competencia.

Este martes la Academia de Hollywood publicó los títulos de las películas nominadas en dicha categoría, siendo “Drive My Car”, “Flee”, “The Hand of God”, “Lunana: A yak in the Classroom” y The Worst Person in the World" las seleccionadas.

Sin embargo, el mexicano Carlos López Estrada sí está nominado por "Raya y el último dragón" a Mejor Película Animada; y el también mexicano Guillermo del Toro con "El callejón de las almas perdidas" tiene cuatro nominaciones a Mejor Película, Cinematografía, Vestuario y Diseño de Producción.