Pinocho de Guillermo del Toro gana Globo de Oro

Guillermo del Toro recibió esta noche su segundo Globo de Oro, esta vez por su primera película de animación Pinocho, que el mismo cineasta mexicano ha considerado como una de las más importantes de su trayectoria, pues además de ser la más íntima de todas, hacerla le tomó la mitad de su carrera.

El director recibió este galardón en la 80 edición de esta entrega de premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA); su cinta ganó en la categoría a Mejor Película de Animación, en la que también compitieron Gato con botas: el último deseo, Inu-Oh, Marcel the Shell with shoes on y Red.

"Les digo, estoy más feliz de estar con ustedes en persona, ¡regresamos! Algunos de nosotros hemos crecido, ¿pero qué puede ser mejor? Ha sido un gran año para el cine de todos tamaños; grandes historias, películas íntimas, y por ello ha sido un gran año para la animación. Porque la animación es cine. No es un género para niños, es un medio", dijo el director a lado de su homólogo Mark Gustafson.

En su intervención, Del Toro aplaudió también la labor de su equipo de producción.

"Más de mil días de rodaje le dieron vida, belleza y verdad a este cuento sobre la vida, la pérdida y la pertenencia. Si no la has visto, háganlo. No es una película para niños, pero lo puede ser si se la explican", asintió con una gran sonrisa.

En la segunda vez que Del Toro recibe un Globo de Oro, la primera vez fue en la 75 entrega de estos premios, en la que fue reconocido como Mejor director por la película La forma del agua.

Este año, su cinta Pinocho también estuvo nominada en las categorías Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, pero estos galardones fuero otorgados a RRR y Babylon.