Star Wars lidera la taquilla en semana de estreno pero no bate récords

"Star Wars: Episode X - The Rise of Skywalker" lidera la taquilla en su primera semana de exhibición, con una recaudación de 373 millones de dólares en el mundo, una cifra muy elevada pero que no marca récords.

Es la tercera película más taquillera de la saga en su estreno, por detrás de "Star Wars: Episode VIII - The Force Awakens" (2015) y "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), según datos de la web especializada Box Office Mojo.

En Estados Unidos, "The Rise of Skywalker" logró 175,5 millones de dólares de taquilla y no alcanzó los 200 millones que los expertos habían vaticinado para el cierre de la saga que comenzó en 1977.

En el resto del mundo, la recaudación se elevó a 198 millones de dólares, con Japón como el país donde más éxito ha tenido, con una taquilla de 4,6 millones de dólares