Una marea de cine latinoamericano LGBTQ+

Si bien es cierto que cada vez podemos encontrarnos con más películas en las que existe una mayor representatividad de personajes e historias de la comunidad LGBTQ+, aún falta un largo camino para que dichas obras encuentren públicos más amplios, sobre todo cuando este contenido no fue originado por grandes estudios y casas productoras y aún más cuando se trata de producciones latinoamericanas.

Aportando a esa causa, nos encontramos con Riivi, una plataforma de streaming gratuito que acaba de lanzarse en México. Lo interesante de esta, y lo que la distingue de las múltiples ofertas de contenidos, es que gracias a su modelo de AVOD, es decir gracias a la publicidad, sus contenidos son completamente gratuitos para los usuarios, quienes después de un par de comerciales pueden disfrutar de una película o episodio en el caso de las series sin interrupción alguna.

Puede interesarte: Bajo Observación | Uno de cada 10 mexicanos LGBTQ+ tiene alguna discapacidad

Esto resulta muy conveniente para darle visibilidad a obras que de otra forma no alcanzarían un público tan amplio. Así que sin más preámbulos, podemos entrar en materia y mencionar algunos de los títulos recomendables:

Querida Nancy, dirigida por Olivia Peregrino, es un documental que retrata la vida de la artista y activista chihuahuense Nancy Cárdenas, una pionera en la lucha por los derechos LGBTQ+ desde los años setenta.

Bajo la guía de una carta escrita por Carlos Monsiváis, la directora nos muestra pasajes de la vida de Nancy mediante materiales de archivo y entrevistas a personajes cercanos y familiares, donde se refleja la entereza y coraje de una mujer que a través del arte y sobre todo teniendo muy claro que esto representaba una importante plataforma, siempre abogó por una justicia social para esas minorías en una época donde pocas personas se atrevían a hacerlo. La película fue ganadora del premio Cabrito de Plata por Mejor Película de Nuevo León en el Festival Internacional de Cine de Monterrey 2021.



Cambiando de latitudes, nos encontramos con la obra de ficción ecuatoriana, dirigida por. Esta es una obra de esas consideradas como “” () que nos muestra la vida en el último año de preparatoria de Sara, una chica “rara” y rechazada por las populares, quien entabla una amistad con Andrea, la nueva de la escuela a quien no parecen importarle las opiniones de las demás.

Ambientada en Quito y dando también representación a la escena de música local, esta película no peca de ambiciosa y nos lleva por lo que quizá pudiesen parecer lugares comunes de una relación juvenil, y sin embargo cobra otra dimensión al entender que estas historias pueden encontrarse y verse por ojos igual de jóvenes y que precisamente cumplen ese papel de acompañar y reafirmar que no se está sola.



De vuelta en México, en una comunidad costera del estado de Nayarit, se nos ofrece un documental entrañable: Cosas que no hacemos, del realizador mexicano Bruno Santamaría Razo. Este breve pero potente relato nos muestra un instante en la vida de Arturo, quien vive en El Roblito, una isla en la frontera con Sinaloa y que parecería estar habitada en su mayoría por niños, quienes sin duda se llevan gran parte del mérito narrativo y dejan ver el notable trabajo de socialización y confianza que el equipo de la película pudo lograr.

Arturo es un adolescente quien secretamente no quiere seguir siendo Arturo, y ese proceso está reflejado con suma delicadeza e incluso ternura. En un país donde los crímenes contra la comunidad trans y la homofobia siguen cobrando víctimas, poder retratar esta historia en donde una persona busca poder manifestar su propia identidad y que busca poder hacerlo con el apoyo de su familia, no sólo es destacable sino que también genera empatía.

Desde Chile nos llega una historia que quizá por momentos puede ser incómoda, pero que propone retratar la complejidad de las relaciones familiares y de pareja. Vamos, que sí se te ocurre subir a tu madre conservadora y manipuladora y a tu novia que estudia y se dedica a la teorización de la pornografía, a un viaje en yate pues, ¿qué podría salir mal?

Dirigida por Constanza Fernández Bertrand y estrenada en 2012, Mapa para conversar cuenta con actuaciones destacables y cumple con la función de entender que las situaciones límite muchas veces acaban por revelar el verdadero carácter de las personas o en el mejor de los casos, de confrontarlos con sus propios prejuicios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cerramos esta selección con un título que aunque breve, resulta muy interesante, e incluso pedagógico o al menos ilustrativo en un nivel de conceptos y terminología. Se trata del documental colombiano Bailarin@s, dirigido por Nicolás Alejandro Lozano y Jesús Daniel Agudelo, quienes a través de entrevistas nos comparten las ideas que hay detrás del acto artístico en el cual un personaje masculino se transforma en femenino y al revés. La noción del “transformismo” es abordada profundamente y a decir de una de las entrevistadas, se trata mucho más que solo entretenimiento sino de deconstruir imaginarios.

Esto y más puede encontrarse en la plataforma Riivi, que por ahora cuenta con cerca de 600 títulos entre entre películas de ficción, documentales y teleseries, y que está disponible en los sistemas IOS y Android, Roku, Samsung, TV, Smart TV y Android TV.