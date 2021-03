Comunidad josefina festejó a su patrono

En la Capilla de San José del buen consejo, al interior del Seminario de los misioneros Josefinos en nuestra ciudad, tuvo lugar la ceremonia religiosa que dio marco a la celebración del Día de San José, esposo de la Virgen María, y con motivo del 150 aniversario de haber sido declarado patrono de la iglesia universal, ceremonia que congregó a los sacerdotes de ésta orden religiosa que habitan en dicho seminario.

Correspondió al Pbro. Eusebio Ramos, Superior de los misioneros josefinos, presidir la ceremonia religiosa en la que se contó con la presencia de Monseñor Hermenegildo Sánchez, y los sacerdotes: Jesús Rodríguez, Carlos Carrillo, Jorge Martínez, Javier Guerrero, José Tarcisio Escalera, Guillermo Toral, y el hermano José Guadalupe Orta.

Además de la presencia de fieles católicos de la comunidad josefina que, cumpliendo con las normas sanitarias vigentes, fueron parte de la celebración durante la cual también se homenajeó a todos los padres en su día, y en la que el Pbro. Ramos dirigió emotivo mensaje.

Por su parte el Papa Francisco en ocasión a esta celebración emitió su mensaje en el que ha destacado el ejemplo de San José como esposo y padre, convencido, se dijo, que puede ser no solo un ejemplo a seguir por los creyentes, sino también por aquellos que no creen o pertenecen a otras confesiones, porque a la hora de ser padre, de ser familia, de ser iglesia, en todo “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, como recordaba el Papa San Juan XXIII; además de referirse a San José como ejemplo de escucha, de obediencia, de trabajo, “creo que, no hay mejor ejemplo que el del esposo de la Virgen María, el padre en la tierra del Niño Jesús, me refiero a San José, el Patrono de la Iglesia universal”, reiteró.

“En nuestra sociedad del ruido y de la prisa, y también en esta sociedad de la pandemia que sufrimos, muchos padres están inmersos en sus trabajos, en sus preocupaciones laborales que no son pocas y en otras muchas batallas personales y sociales…” comentó Su Santidad, resaltando la importancia de la familia, en el marco de la celebración del Día de San José.