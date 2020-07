"Contigo en la distancia" trae el clásico de La Cenicienta con Isaac Hernández

Uno de los clásicos más aclamados por el público general, es La Cenicienta, que ha tenido varias adaptaciones tanto en cine como en teatro convirtiéndose en una de las piezas más reconocidas en el mundo.

Como parte de la campaña Contigo en la distancia, la Secretaría de Cultura, transmitió este espectáculo del coreógrafo Christopher Wheeldon, quien cabe destacar, fue nombrado como Oficial del Imperio Británico, reconocimiento que otorga la familia Real de Inglaterra.

Esta pieza escénica filmada en junio de 2019 en el Royal Albert Hall de Londres ante más de seis mil personas

Esta pieza escénica filmada en junio de 2019 en el Royal Albert Hall de Londres ante más de seis mil personas, es protagonizada por el bailarín mexicano Isaac Hernández, quien forma parte de la Compañía del English National Ballet desde 2015 e interpreta el papel del príncipe junto a la bailarina rumana Alina Cojocaru como Cenicienta.

Esta innovadora producción es una nueva versión de la princesa más famosa, en la que se muestra a una chica desafiante que no es precisamente una víctima de sus circunstancias, sino que ella rechaza la elección de su padre de una esposa inapropiada y controladora.

La transmisión permanecerá en el YouTube oficial del Ballet Nacional de Inglaterra por 48 horas

La transmisión permanecerá en el YouTube oficial del Ballet Nacional de Inglaterra por 48 horas, en las que las personas de todas partes del mundo podrán disfrutar de esta producción con 130 bailarines en escena y 370 vestuarios originales.

Isaac Hernández regresa a los salones de ensayo

Después de algunos meses de estar alejado de los escenarios y de los salones de ensayo, a causa del confinamiento por el coronavirus, el bailarín originario de Guadalajara, Jalisco, publicó una foto en twitter en la que se muestra emocionado por volver a la compañía.

Estamos de regreso en nuestros estudios!! Muy agradecido y orgulloso del trabajo de #ENB para garantizar regreso seguro. We are back in our amazing building. Thank you to all the @englishnationalballet team that has been working hard to bring us back safely 🥂 to new beginnings! pic.twitter.com/zORqpl8bzA — Isaac Hernández (@IsaacHdezF) July 6, 2020

Hernández ha sido reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina el Benois de la Danse que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al Mejor bailarín del mundo.

También es el primer bailarín del English National Ballet, al que ha representado en la Ópera de París. En agosto de 2018 fue reconocido por el gobierno mexicano con la Medalla Bellas Artes que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes recibiendo el galardón de manos del presidente Enrique Peña Nieto.

