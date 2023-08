Cultura emprendedora | La fiesta de lo real 

Hablar de narrativas de no ficción es hablar de las realidades de los mundos que habitamos, de las personas que los transitan, de las esperanzas que se construyen a partir del presente; es capturar fragmentos de realidad, de hechos históricos, de acontecimientos sociales, de lo que se calla y de lo que se grita en nosotrxs y en otrxs. A diferencia de la ficción, se enfoca en (re)presentar a personajes que existen y que proporcionan una ventana al mundo real. La manera de contar lo que acontece a nuestro alrededor, se expresa desde distintas disciplinas y a través de diferentes medios con el propósito de informar, educar, entretener, pero, sobre todo, de provocar reacciones.

Estas narrativas de la no ficción no son nuevas: desde los cuadernos de viaje, las crónicas periodísticas o las autobiografías, las experiencias de lo vivido capturan a una audiencia que expande su conocimiento del planeta y sus diversos contextos. Son, así mismo, un archivo invaluable de la historia humana y del pasado colectivo. También en el caso del arte fílmico, el cine documental ofrece una oportunidad de explorar distintos temas, acceder a mundos diversos -tan cercanos o lejanos al propio- desde lo audiovisual. Proporciona una plataforma para evidenciar verdades sobre asuntos que pasan desapercibidos, profundiza en una noticia, en un paisaje, en una vida, para brindar un mejor entendimiento de quienes somos.

DOQUMENTA nace como un proyecto con la motivación, y curiosidad, de acercar realidades a través del cine documental para nutrir, informar, concientizar y permitir la reflexión de nosotrxs y de nuestro entorno. Han sido 11 años, pocos-muchos, de cientos de películas que hemos proyectado, donde las audiencias han crecido con nosotrxs y que se han aventurado a ampliar las perspectivas y a retar sus propias ideas preconcebidas de lo que vemos, escuchamos y sentimos. En el camino nos encontramos que estas historias de no ficción se investigan, se escuchan, se leen, se bailan y se dialogan, de tal forma que todxs somos parte del encuentro.

Hace un año, DOQUMENTA se transformó para nombrar oficialmente lo que ya sabíamos: que las narrativas de no ficción nos atraviesan a todxs, por muchos lados, y que sus creadorxs y manifestaciones van más allá de una pantalla o de un lienzo. Hoy, el Festival Internacional de Cine y Narrativas de no ficción abre la puerta a no sólo nombrar otras disciplinas que retratan la realidad y las experiencias propias, sino también a interconectarse con el cine documental, nuestro pilar de todos estos años. Desde la fotografía hasta el arte performático y el inmersivo, pasando por el periodismo narrativo y la literatura de no ficción, la programación curada -con cuidado- se expande y ofrece una cartelera multidisciplinaria, con funciones y eventos que abonan a la experiencia de nuestras audiencias.

A lo largo de este trayecto, DOQUMENTA ha mantenido su objetivo principal: ver de frente las diferentes realidades que coexisten en el mundo, ofreciendo un espacio en el cual, desde el disfrute de producciones artísticas, se pueda abrazar en comunidad, entendiendo que somos un todo creado por una infinidad de individualidades que conviven y comparten un espacio. Reconocemos que las historias de lo real tienen el poder no sólo de evocar respuestas emocionales y abrigar la empatía, sino de abrir diálogos, apelar a la conciencia y a un deseo por tomar acción y generar cambios.

Los matices de este mundo son infinitos. Permitirnos conocer realidades, pensamientos y perspectivas diferentes a la nuestra es un privilegio y una oportunidad para transformarnos como individuos en una sociedad llena de historias. Darnos esa oportunidad nos asegura un mundo más complementario, más equitativo y más justo.

En esta undécima edición de DOQUMENTA Festival Internacional de Cine y Narrativas de No ficción la invitación está abierta, del 3 y hasta el 13 de agosto, para que habitemos otros mundos que no son el nuestro, para que abracemos esas historias que componen a la humanidad y le regalan matices que nos permiten ser una sociedad más completa, equilibrada, satisfecha y plena. https://doqumenta.org/









