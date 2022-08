David Cronenberg, director canadiense, muestra un futuro no muy lejano

Para el director David Cronenberg, la osadía es la cualidad más importante que los actores deben tener para participar en sus cintas, pues a él le gusta llevarlos fuera de su zona de confort con cada escena.

“Cada película que hago requiere de actores que no tengan miedo, hay algunos muy seguros porque son obedientes o ya lo han hecho antes, o quizá no te empujan al límite en términos de significado o drama, pero mis películas tienden a hacer eso. No hay papeles seguros”, explica en una entrevista facilitada a El Sol de México por la plataforma Mubi.

Para su nuevo proyecto, Crímenes del futuro, un estremecedor filme de terror, buscó un elenco que no tuviera miedo de adentrarse en un mundo distópico, que combina dos elementos de la realidad completamente distantes uno del otro.

“Fue jugar con la idea de dos cosas, la evolución y el arte del performance, que parecerían no estar conectados, pero por alguna razón en mi mente sí funcionaban. Esas cosas son la esencia de la película”, contó.

La cinta, protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, presenta un mundo en el que la especie humana se adapta a un entorno artificial, provocando que el cuerpo sea objeto de nuevas transformaciones y mutaciones.

En este entorno, un célebre artista performativo, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia, pero pronto se encontrará con un grupo de personas que buscan aprovechar su fama para revelar al mundo la siguiente etapa de la evolución.

Con respecto a volverse a reunir con Viggo Mortensen en un set tras haber colaborado en tres largometrajes anteriormente, apuntó que siempre le permite llevar sus historias al siguiente nivel, porque se compromete más allá de su tiempo en pantalla.

“Es escritor, poeta, músico, fotógrafo, tiene todo el paquete, y no le da miedo aplicar esos conocimientos a todo, incluso en escenas donde no aparece. Generalmente los actores se preocupan por escenas que los afectan directamente, pero Viggo tiene la visión más amplia, es un verdadero colega para hacer una película”.

Lo alcanza la realidad

Aunque su estreno es reciente, el guión se escribió hace poco más de 20 años, por lo que hoy en día Cronenberg ha encontrado que muchas de las adaptaciones de nuestro organismo que no parecían posibles en los noventa, se han vuelto realidad.

“Por ejemplo, cuando la escribí nadie hablaba de microplásticos, y hace unas semanas supimos que encontraron ese material en la sangre, antes de encontrarlo en el 80 por ciento de los humanos. Examinaron a quien los tiene, y resulta que se está acoplando. ¿Esto significa que nuestro cuerpo ha encontrado la manera de funcionar con ese material?”, se pregunta intrigado.

Y agregó: “Luego descubren bacterias capaces de comer plástico y usarlo como proteína, si un organismo vivo lo puede hacer, quiere decir que como organismo complejo lo podemos hacer nosotros. ¿Hacemos comida a base de plástico, esa es la solución al gran problema ecológico que tenemos?”, ironiza.

Para el cineasta, siquiera poder plantear esas preguntas es algo extraño, pero que a la vez nos muestra que las cosas más extrañas que creíamos sobre el futuro ya no resultan tan lejanas. Crímenes del futuro se exhibe actualmente en cines.