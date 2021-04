Día del Cronista: Recopilando la memoria histórica y cultural del municipio sanjuanense

Un privilegio es lo que para Neftalí significa haberse convertido en Cronista de San Juan del Río “la tierra a la que amo profundamente, en la que me he desarrollado y para la que he dedicado todos mis esfuerzos en la difusión de su patrimonio cultural e histórico”, comenta ante este medio, en ocasión al día dedicado a quienes ostentan esta figura.

“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama” cita una famosa frase atribuida a varios autores, entre ellos, a Leonardo Da Vinci, es con la que refiero la fascinación de adentrarse en la historia de nuestro querido San Juan del Río la que le permitió al cronista municipal enamorarse de esta tierra y estar completamente seguro de que seguirá realizando este esfuerzo por lo que le quede de vida, “San Juan es mi pasión”, nos dice.

En el tema del trabajo del cronista, comenta, es la recopilación, la custodia, la difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, esa, dice, es la principal labor, “escribir, reescribir y registrar los sucesos, el acontecer trascendental del presente sin olvidar el pasado para seguir dejando constancia hacia el futuro, es también el cometido del cronista”

Meterse a los Archivos considera, es una obligación del cronista, “toda vez que son fuentes primarias de la información del pasado que se puede interpretar, que se debe investigar para poder a su vez, difundirla a los demás en el presente para seguir así en el futuro.

Los temas que un cronista debe abordar, son: desde los grandes personajes, los hechos históricos, tratar de refrescar, desempolvar la historia en cada época para continuar con su divulgación y todo esto para seguir fincando identidad entre los ciudadanos del lugar en el que nacieron o viven.

Entre los personajes locales que a Neftalí llaman la atención, es el Dr. Rafael Ayala Echávarri, autor del libro “San Juan del Río Geografía e Historia”, es uno de nuestros ilustres sanjuanense que en su biografía viene plasmado el trabajo que hizo por su tierra, aún ya no viviendo aquí, comenta el cronista, “es el libro de cabecera que todo sanjuanense o mexicano que se precie de amar a San Juan del Río debe tener, es de lo mejor en todos los tiempos en cuanto a la monografía de nuestro municipio, de nuestra ciudad y de la región sur de Querétaro”.

En cuanto a historias, el de las haciendas, nos dice, es muy rica, y habla con fascinación el poder interpretar, regresarse en el tiempo y contemplar la historia de los personajes de aquel momento, de las circunstancias políticas, sociales y económicas, y además en cada época, de lo que pudieron pasar los indígenas trabajadores de la hacienda y los administradores, lo que producían, cómo resolvían los problemas y cómo, al término de éstas, se transformaron en las comunidades rurales de San Juan del Río.

A su vez hace público su reconocimiento al trabajo que nos dejó el Dr. Rafael Ayala, el primer cronista oficial no solo de San Juan, sino del Estado de Querétaro, al cronista emérito don José Velázquez Quintanar, agradeciendo su trabajo, a nombre de muchos sanjuanenses que conocieron de historias a través de su pluma y expresión oral, así como a quienes han dejado escrita la historia en diversas publicaciones que hoy nos dan cuenta del San Juna del Río de antes.