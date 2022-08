El jazz es una cosa de entrega total: Olivia Revueltas

Olivia Revueltas Peralta inició tocando el piano de manera autodidacta. Es hija del escritor José Revueltas y fue la primera mujer dentro del jazz mexicano. Actualmente tiene 71 años y planea vivir en San Juan del Río, lugar que le trae muchos recuerdos.

“Vine a San Juan del Río, porque vine a visitar a mis amigos y porque quiero ver el piso del centro, porque mi mama me traía cuando era pequeñita. Era maestra de historia y nos platicaba del paso de Maximiliano por aquí o del Puente de la historia. Es un pueblo muy bonito y estamos viendo la posibilidad de que me venga a vivir aquí y hacer un trabajo comunitario”.

Su plan es tener una casa con una sala de conciertos, para enseñarles ahí a los obreros de la ciudad sobre el jazz y darles conferencias. Algunos cómplices que tiene para el proyecto son el poeta Luis Tovar Flores y el doctor Julio César Schara.

“Si la muerte no viene a saludarme otra vez y es amistosa, en lo que resta del año, me gustaría concretar el proyecto, seguir tocando, vender bastantes cosas porque el dinero no alcanza, sobrevivir como toda la gente, pero hacerlo con entusiasmo y alegría, aquí no se rinde nadie”.

La jazzista actualmente en la Ciudad de México y sigue tocando el piano “no diario como lo hacía antes, solo doy concierto de vez en cuando y ahora en la casa, estudio y me inspiro, y busco saber cómo es el alma humana, pero con los sonidos voy a abismos que no había caminado nunca”.

Con el paso de los años, Olivia ha descubierto que no hay otro destino para ella que la música “compañeros, el jazz es una cosa de una entrega absoluta. Este año aprendí que es mejor zapatero a tus zapatos, y que soy músico. Hasta el último día de mi vida, seguiré pensando en la música

Finalmente, espera que el proyecto en la ciudad de frutos a finales de año “no tengo ambiciones terrenales, lo que quiero hacer y con eso cerraría el círculo de mi vida, es venir y tocar mi música a los obreros”.