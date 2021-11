El musical “The prom” trae un mensaje de inclusión

Los experimentados artistas Gerardo González, Anahí Allué, Mauricio Salas, Majo Pérez y como invitada va sólo domingos Susana Zabaleta, presentan el musical The Prom, en cuya trama unos artistas de la Ciudad de México se deciden a ir a apoyar a una jovencita que por sus preferencias sexuales no le permiten tener su fiesta de graduación escolar y cuenta con la batuta del director de orquesta Alberto Albarrán y la producción de Marte Calderón y Chema Verduzco.

Original de los dramaturgos Bob Martín y Chad Beguelin, cuya compañía teatral nace en Guadalajara, Jalisco, se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, con una temporada que abarca poco más de 20 semanas en cartelera.

“Es una historia necesaria para estos momentos, adaptada por Carlos Magaña y con canciones traducidas por Anabel Dueñas. La obra invita a amarnos como somos, es una trama de inclusión y lo hace desde un lugar muy emotivo, amoroso, en la prepa y situada en Salamanca, Guanajuato”, declara el director de escena, Diego del Río a El Sol de México, en su paso por la alfombra roja previa al estreno de la obra.

Del Río ahonda: “Se hizo una selección de talentos experimentados y otros sin tantas tablas y lo que los une es la vocación actoral, el amor al escenario. Jamás he visto una compañía como esta tan llena de talentos y tantas generaciones que tienen un encuentro creativo y artístico”.

Fue Anahí Allué de las más efusivas al pasar por la alfombra roja y habla para El Sol de México, sobre el montaje. “Esto es algo diferente, estamos todos en algo distinto. Es una noche de demasiada alegría, porque mi vida es el teatro y pensé que ya no estaríamos en un escenario. No veíamos la luz por el Covid-19 y estamos aquí otra vez de regreso con una obra espectacular”.

Allué interpreta a Gigi Flores, “una diva de teatro musical de la Ciudad de México que acaba de tener un fracaso laboral, y ya no se lo puede permitir porque es una artista grande de edad y se une con tres compañeros para apoyar a una chavita que es satanizada en su estado por su preferencia sexual. En el segundo acto, la transformación de estos personajes es lo bonito”, explica.

“Los creativos tomaron dos caminos para contar una misma historia muy inteligentemente y con una música muy espectacular”, narra Anahí, quien alternará a Gigi, con Susana Zabaleta, sólo los domingos, confirma.

“La vida me regala este personaje. Alguien dice que los personajes te encuentran a ti. Yo digo que Gigi me encontró. Y tenemos muchas cosas en común, la parte de la mujer rota, la mujer que tiene agujeros emocionales y que necesita el escenario como néctar, como savia de su vida. Aunque Gigi es diva, yo no, porque he preferido hacer una carrera prestigiosa a ser una diva”.

Gerardo González, al pasar por la alfombra roja expresa: “Tengo mucho agradecimiento con la vida, con Dios, después de todo lo que vivimos, volver a hacer un musical de este tamaño, con una orquesta de 15 músicos en vivo, un elenco de 30 personas, la verdad adoro lo que estamos haciendo.

“La verdad es un producto precioso, realmente lleva un gran mensaje, el tema, las canciones, los actores y actrices. Llevo 41 años de estar en el teatro y después de tantos musicales, de tantas obras, tengo esta emoción que se sigue sintiendo, es maravillosa, es una belleza. Diego del Río nos juntó la experiencia con jovencitos, nos hizo que hubiera un corazón palpitante en esta compañía. El estar con actores y actrices jovencitos me recuerda cuando hice Cachún, Cachún ra, ra, ra, yo tenía esa edad de ellos”, finaliza.