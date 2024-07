El poeta Luis Efraím Blanco, a la defensa de los jóvenes literatos

Luis Efraím Blanco Salazar es el ganador del Premio Nacional de Poesía, la máxima categoría en el certamen de los pasados Juegos Florales en San Juan del Río. El escritor y editor, presentó su poemario denominado "Gatos negros para mamá".

"Estoy feliz, es algo muy emocionante. Es mi primer Premio Nacional de Poesía. Había ganado en cuento infantil, pero es el primero de poesía y estoy feliz. El poemario habla de la muerte de mi madre, y tiene que ver con la orfandad, por el luto, por la soledad y cómo se siente un hijo cuando tiene la pérdida de su madre, ese es el tema principal y trae otros temas alrededor de los gustos en vida de mi madre y míos y cosas que vivimos, cosas de la memoria".

Efraím es escritor desde hace más de 15 años. Creó la editorial "Lengua de Diablo", en la que publica a jóvenes poetas y cuentistas. Ha ganado varios reconocimientos en las letras, como el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, y el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. Pero sin lugar a dudas, los Juegos Florales de San Juan del Río tienen un lugar especial para él.

"Yo creo que ese tipo de tradiciones en muchos lugares se han perdido, también se ha perdido la seriedad en los concursos, el darle el espacio que se merece a la poesía, ya que siempre queda relegada la literatura en México, y ver que en San Juan se le dé este espacio me parece algo trascendental y muy importante".

Dentro del escrito que entregó, hay un poema dedicado a su mamá fallecida, cuyo nombre es Josefina, quien también era poeta, lo que convierte el premio en algo muy emotivo.

"Son poemas que han sido difíciles de escribir y que de alguna manera no pensaba volver a leer en público, y ahora hacerlo es complicado, pero a la vez es en memoria de ella. Mi mamá estaría muy feliz escuchándonos".

Promocionar la poesía y difundir la literatura es parte de su propósito en la vida. Haber ganado este premio, se ha convertido en un aliciente para seguir escribiendo y seguir publicitando todo lo que tenga que ver con las letras.

"Me gustaría que este cuadernillo que se imprimió en los Juegos Florales, se pudiera distribuir y pues que sea leído junto a los otros ganadores. México es un país lleno de talento y de imaginación. Yo les diría a los jóvenes que hay oportunidades para todos, que la busquen, que sigan estudiando o trabajando, ya que esto requiere de mucha dedicación, pero ese esfuerzo siempre da frutos también".

Finalmente, se sintió agradecido por la gran hospitalidad que recibió de los sanjuanenses "me he sentido realmente muy bien, la gente es muy cariñosa, muy atenta y muy respetuosa. He recibido palabras muy bonitas, así que quiero agradecerles y felicitarles por todo esto que hacen por la cultura".

El poeta se encuentra en redes sociales como Efraím Blanco.