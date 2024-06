Escritor, una labor poco valorada

Ser escritor en México, y en general en América Latina representa una labor ardua, pues quienes transitan por este camino deben de enfrentarse a múltiples retos, desde el poco interés de las personas por la literatura hasta los escasos o nulos espacios que existen para que las nuevas voces muestren su trabajo, afirmó el escritor oriundo de San Juan del Río, Xavier de la Vega.

Para este escritor emergente, son las voces nuevas las que más se enfrentan a estos problemas, especialmente cuando se trata de dar a conocer su trabajo, pues aseguró que son pocas las editoriales que tienen la apertura para publicar las obras de estos personajes que inician en el camino de la literatura. A la par, destacó que este es un factor para que la sociedad no conozca a sus escritores.

“Es un fenómeno que no es exclusivo de San Juan del Río, en general en todo el país y en gran parte de América Latina, pues todavía no hay como esta cercanía con las voces emergentes de la literatura. Entonces, al no conocer estos nuevos escritores, es también muy complejo que la gente le abra espacios para leerlos o que incluso las grandes editoriales puedan abrir su catálogo a estas nuevas voces”, comentó.

Manifestó que la labor de crear historias también es un oficio complejo, pues quien se dedica a esto tiene que enfrentarse a la realidad de que en el país hay muy poca gente que lee y en consecuencia son pocas las ganancias económicas que se obtienen a partir de la venta de libros. Afirmó que si bien las letras producen una satisfacción personal, también es necesario alcanzar ese equilibrio y estabilidad económica.

Influenciado por la escritura del Boom Latinoamericano, especialmente por las obras Gabriel García Márquez, Xavier de la Vega, es un escritor sanjuanense que se ha abierto caminos para alcanzar cada uno de sus objetivos. Precisó que del autor colombiano admira las historias universales, las cuales pueden identificarse con el contexto de cualquier pueblo de Latinoamérica.

Es autor del libro “La rebelión de las aves y el llanto de los peces”, el cual publicó en 2021 luego de ganar un concurso del Fondo Editorial del Estado de Querétaro. En este año lanzó una reedición de esta obra, cuya portada fue diseñada por el artista Santiago Boldó. También ha escrito cuentos, entre ellos el titulado “Allá”, el cual fue seleccionado para publicarse en una revista de Argentina.

Finalmente, aseveró que la labor del escritor se debe regir por el sacrificio, la disciplina y la constancia. Además, añadió que es necesario que en San Juan del Río se promuevan espacios para que la gente se acerque a la literatura, en especial a aquella que es producida por los talentos locales.