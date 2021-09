Escritores sanjuanenses presentan la revista Entrever

La revista Entrever de la Universidad Autónoma de Querétaro realizó la presentación de sus ediciones 9 y 10, como parte de los festejos del décimo aniversario que cumplen como medio informativo.

La Dr. Laura de la Mora, Directora del centro de investigaciones multidisciplinarias de San Juan del Río, habló en nombre de la rectora: “esta es una publicación grata, accesible y de fácil lectura y felicito a todos los que han participado. Este es un trabajo supervisado por el Dr. Schara y aquí se ve el resultado”.

Pablo Antonio Junco y Felipe Cabello Zúñiga fueron los editores de la publicación junto con el Dr. Julio César Schara que es uno de los personajes que ha impulsado el proyecto desde hace 10 años y quien dijo sentirse halagado de que escritores, investigadores y profesores de San Juan hayan querido participar en la publicación.

“En la medida que las regiones se conocen, se universalizan, hacen historia, permanecen, están presentes no solo en la memoria de todo el país, si no en la memoria del mundo, pero cuando las cosas no se conocen, son herméticas y nadie las ve”.

Algunos de los participantes de la publicación estuvieron presentes, dando a conocer los artículos con los que participaron como Aide Cabrera, docente de la UAQ, Salvador Leal Moreno, docente de la Universidad Mesoamericana y los escritores Luis Tovar Flores, José Luis Hernández Peña, Abraham Cortés y Juana Victoriano.