“Este no es un libro triunfalista, hablo también de cómo me equivoqué”: Jorge Zarza

A lo largo de 25 años de trayectoria, el reconocido periodista y presentador de noticias Jorge Zarza, ha coleccionado una incalculable cantidad de recuerdos y anécdotas sobre el oficio del periodismo y la comunicación.

Y para hacer honor a estas más de dos décadas de trabajo, el también conductor del noticiero de TV Azteca presentó su libro En el lugar de los hechos, en el que cuenta 17 anécdotas personales sobre su labor como reportero.

El libro fue presentado en las instalaciones del Centro de las Artes de Querétaro (Ceart), donde Juan Antonio Hernández El torero azteca fungió como presentador.

Entre las páginas del libro publicado por la editorial Aguilar, Zarza recuerda importantes coberturas como la Matanza de Acteal, la ejecución de Irineo Tristán Montoya en Estados Unidos, la visita de Juan Pablo Segundo a Cuba, entre otras coberturas nacionales e internacionales, que sin duda han marcado su trayectoria como periodista.

Y de hecho, Jorge Zarza considera que este no es un libro solo de triunfos y coberturas perfectas, pues también habla de errores, falta de preparación y situaciones que en más de una ocasión se salieron de sus manos; momentos que aunque no tan agradables, cimentaron su carrera.

“Este no es un libro triunfalista, hablo también de cómo me equivoqué, cómo me tropecé y cómo no estar preparado hace que las cosas no salgan como deberían de salir y hay que contarlo porque el fracaso también es lección. Cuento muchas carencias que como periodista todavía tengo y que he tratado de suplir con disciplina y constancia”.

Además, asegura que luego de ejercer el periodismo durante 25 años, sí percibe cambios sustanciales en la forma en la que se reporta actualmente, señalando, desde su perspectiva, una mayor libertad de prensa que inició con el triunfo de Vicente Fox Quesada como Presidente de la República.

“El periodismo sí cambió en este país, y cambió cuando cambió el régimen; en una visión muy personal, me parece que cuando llega el presidente Fox cambia totalmente el trato del gobierno hacia los medios de comunicación, porque todavía las radiodifusoras, televisoras y periódicos tenían un teléfono rojo, como el de Batman, que era línea directa con la Secretaría de Gobernación y todos los días a las 6 de la tarde sonaba el teléfono y daban la línea, tu veías el periódico y creías que era Disneylandia”.

“Fox dejó de marcar por esa línea y a la cuarta semana sale un periodicazo que dice ‘El presidente Fox gasta 4 mil pesos en unas toallas paras secarse las manos’, (...) sí cambió porque ese teléfono rojo sigue en Azteca, y ya no suena”.

En la actualidad, considera que el mayor reto al que se enfrentan los periodistas es el de competir con las redes sociales, donde se anuncia cualquier tipo de hecho en tiempo real. Sin embargo, asegura que la veracidad de la información presentada por los periodistas nunca pasará de moda.

“Creo que el reto ahora es la redes sociales, dicen ‘te ganaron la foto’, y sí puede ser que nos ganen la foto pero esa no es toda la noticia, una noticia por más simple que sea debe estar comprobada, verificada, pasa por varias manos para que salga en la tele, yo sí creo que mucha gente todavía prefiere la información verificada en lugar de lo que leyó en Facebook”.

“Todos los días en redes sociales muere Chabelo, y sacan fotos y todo, ¿Pero sabes cuándo realmente se va a morir Chabelo? Cuando Javier Alatorre diga en el noticiero: ‘Esta noche murió Chabelo’ ahí sí no hay de otra porque lo dijo en un noticiero verificado”, comentó.

Jorge Zarza ingresó como reportero en 1995 a TV Azteca; durante 10 años fue conductor del noticiero Hechos Meridiano y se mantuvo casi una década al frente del noticiero Hechos AM. Actualmente encabeza el noticiero Hechos Domingo.