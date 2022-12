Ex director del MACQ denuncia acoso laboral y abuso de poder

Tras las recientes acusaciones de la artista Fausto Gracia de haber sufrido discriminación en razón de género y disidencias sexuales por parte del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), el ex titular de este recinto, Papús von Saenger denunció haber sufrido acoso laboral y abuso de poder por parte de la Secretaría de Cultura de Querétaro, antes y después de ser despedido en agosto.

“Son varias las formas de violencia que la SECULT ha reproducido hacia mi persona y hacia mi equipo de trabajo, durante y después de mi despido: acoso laboral, discriminación, difamación y abuso de poder.

Estas acciones, aunadas a la falta de diálogo, no solo me han afectado de manera personal y profesional, sino que han puesto en peligro la integridad del museo como espacio público y como proyecto cultural”, manifestó el ex director en sus redes sociales.

En atención al exhorto que Fausto Gracia hizo al sector cultural sobre visibilizar casos de violencia durante la actual administración, von Saenger convocó a una rueda de prensa este viernes 2 de diciembre a las 9:00 horas en Plaza de Armas, donde hablará sobre su propia experiencia como integrante de este gremio.

“Como miembro de la comunidad artística de Querétaro y del país, es importante visibilizar los actos de violencia que, hoy por hoy, la SECULT continúa reproduciendo. Es una acción sensible y necesaria”, apuntó.

Cabe recordar que Papús von Saenger asumió la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro en la apertura de este proyecto en noviembre de 2018.

En cuatro años de gestión logró montar 66 exposiciones y exhibir el trabajo de cerca de 800 artistas tanto extranjeros, nacionales como locales, según ha referido el mismo gestor.

“Es importante reconocer que el trabajo que hizo Papús von Saenger en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro abrió la comunicación entre los artistas locales y el espacio y con las disidencias sexuales. El espacio comenzaba a tomar fuerza, el espacio comenzaba a posicionarse como un lugar inclusivo y como un lugar que hablaba sobre temas que nos compete. Es una lástima que hayan tomado la decisión de correrlo y que hayan traído a una persona que no nos representa para nada”, manifestó Fausto Gracia en su pronunciamiento público realizado el 29 de noviembre en Plaza de Armas.

Tras el despido de von Saenger, la SecultQro anunció la entrada de Rosa María Zorrilla como nueva directora del MACQ, quien el viernes pasado renunció al puesto después de las acusaciones de discriminación vertidas en su contra por Fausto Gracia.